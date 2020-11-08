İşte Albayrak'a destek twiti atan Ak Parti milletvekilleri

Berat Albayrak'ın istifası sonrasında, Ak Parti milletvekilleri destek paylaşımında bulundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifayı kabul etmemesini istedi

İşte destek twiti atan milletvekilleri:

Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi.Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı.Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz.Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz.

Ak Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: Sn. Berat Albayrak bakanımız şahsen açıklama yapmadan mevcut haberler üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz. Yıllardır bu ülkeye milletimize fedakarca yaptığı hizmetleri biliyor ve ayni şekilde devamını diliyoruz. Konu her bakımdan Sn. Cumhurbaşkanımızın takdirindedir.

Sinop Milletvekili Nazım Maviş: Sayın bakanımız Berat Albayrak zor zamanda yerli ve milli bir ekonomi inşa etmek için büyük bir mücadele verdi. Gayret, samimiyet ve mücadelesinin şahidiyiz.

Aydın Milletvekili Metin Yavuz: Maliye ve Hazine Bakanımız Sn. #BeratAlbayrak milli duruşuyla yaptıkları ortadır.Cumhurbaşkanımızın taktirindedir.

Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri: Büyük ve Güçlü TÜRKİYE hedefine elini değil gövdesini koyan değerli bakanımız Enerjide ve Ekonomide attığın tohumlar gelecekte Türkiyemizi daha güçlü kılacaktır.

Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil: En zor zamanlarda ateşten gömleği giyip en iğrenç saldırılara maruz kalmak pahasına Türkiye'ye enerji ve ekonomide ciddi katkılar sunan Bakanımız Sn. @BeratAlbayrak'ın yanındayız...Biz razıyız Rabbim'de razı olsun.

Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu: Hem milli enerji hem de milli ekonomi atılımımızı hedef alan onca saldırıya karşı yeni Türkiye'nin inşaası için Bakanımız Sn. Berat Albayrak'ın mücadelesine hep birlikte şahidiz. Sn. Cumhurbaşkanımızın onun davası için gece gündüz özveri ile çalışan #BeratAlbayrakınYanındayız



Bursa Milletvekili Refik Özen: Söz konusu Haberler ile ilgili takdir Sayın Cumhurbaşkanımızındır, ancak ;#BeratAlbayrak ;Yerlidir, millidir ve yalnız değildir....

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu: Ülkemiz Ekonomi'de 2023/ 2053/ 2073 hedeflerine yerli ve milli politikalarla yürür. Sn Bakanımız Berat Albayrak bu hedefe ulaşabilmek için çok büyük mücadeleler vermiştir. Yolun başında olduğumuzu ve Sn Cumhurbaşkanımızında tensipleri ile yola devam etmelerini temenni ediyoruz.

İzmir Milletvekili zmir Milletvekili: Güçlü ekonomi için verdiğiniz emek ve mücadelenizi sürdürmenizi diliyoruz Sn. @BeratAlbayrak Bakanım...

Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı: Enerji ve Ekonomi Bakanlığı döneminde millileşme yönünde devasa adımlar attı.Dünya ekonomisinin bu zorlu döneminde Ülkemiz ve Milletimiz için verdiğin mücadeleye şahidim @BeratAlbayrak



İstanbul Milletvekili E. Sare Aydın: #BeratAlbayrak bir dava adamıdır,ülkesine adanmış bir devlet adamıdır. Pandeminin tüm dünya ekonomilerini altüst ettiği bir dönemde büyüme dinamiğini ayakta tutmak için, her tür zorluğa rağmen gece gündüz çalışmıştır. Birikimiyle ülkeye hizmet etmede daha çok yolu vardır. Devam.

Aydın Milletvekili Mustafa Savaş: Ekonomik saldırılara karşı, yerli ve milli duruşundan asla taviz vermeyerek ülke ekonomimiz için önemli adımlar atan Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın @BeratAlbayrak'ın zorlu ve haklı mücadelesine şahidiz.

Çorum Milletvekili Erol Kavuncu: Şu an koro halinde, ekonominin Berat Albayrak yüzünden kötü gittiğini, doların yükseldiğini soyleyerek istifa etmesini isteyenler...şüpheniz olmasın yarında daha güçlü bir şekilde; Türkiye ekonomisi çöktü, iflas etti, battı onun için istifa etti diyerek koroya devam edeceklerdir.