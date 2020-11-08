Ak Parti Malatya Milletvekili istifa paylaşımını sildi
Ak Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı sildi
|08 Kasım 2020 22:25
|+Aa- Yazdır
Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı sildi. Çakır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Berat Albayrak'ın gerek Enerji Bakanlığında gerekse Hazine ve Maliye Bakanlığında; azmine, gayretne ve çabasına, ve ülkesi için gecesini gündüzüne katarak yerli ve milli olarak çalışmasına şahidiz" demişti.
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|AK Parti'li eski vekil: Berat Albayrak'ın istifa mektubu yanlış ve sorunlu
09 Kasım 2020 08:29
|Barbaros artık daha güvende
09 Kasım 2020 06:40
|Şuşa'nın alınması savaşın seyrini değiştirecek
09 Kasım 2020 06:15
|Erzurum'da koronavirüs kararı: Anonslar yapılacak
09 Kasım 2020 04:50
|'Naci Ağbal'dan dolayı istifa etti'
09 Kasım 2020 01:30
|Hazine ve Maliye Bakanlığı basın müşaviri 'doğruladı'
09 Kasım 2020 00:19
|Resmi Gazetede yayımlandı. Kabine değişikliği var mı?
09 Kasım 2020 00:06
|9 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
09 Kasım 2020 00:05
|Bakan Kurum İzmir'deki depremle ilgili hasar tespit rakamlarını açıkladı
08 Kasım 2020 23:53
|Milletvekili Ali Öztunç: Elbistan Belediyesi insanları ekmeksiz bırakmamalı
08 Kasım 2020 23:12