Rasim Ozan Kütahyalı: Albayrak görevine devam ediyor
Güneş Gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, "rdoğan'ın emriyle Berat Albayrak görevine devam ediyor inşallah." dedi.
|08 Kasım 2020 22:34
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Güneş Gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı sosyal medya hesabından, Bakan yardımcıdı Nureddin Nebati'nin bir açıklamasını alıntılayarak "Erdoğan'ın emriyle Berat Albayrak görevine devam ediyor inşallah" dedi.
İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımı:
Nurettin Bey, Başkanımız Erdoğan'ın emriyle Berat Albayrak görevine devam ediyor inşallah. Albayrak önderliğinde yaptığınız iktisadi devrim daha da hızlanacak. İthalatın azaldığı ihracatın çoğaldığı bir Türkiye. İmalat üssü bir Türkiye. 2023'te cari fazla veren bir Türkiye.
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