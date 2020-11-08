İş Bankası Genel Müdürü, bakanlık iddialarını yalanladı
|08 Kasım 2020 22:41
|+Aa- Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrasında bakanlık görevine getirileceği iddia edilen İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, iddiaları yalanladı.
Linkedin hesabında adına açılan sosyal medya hesaplarındaki açıklamaların doğru olmadığını, Linkedin'den başka sosyal medya bir hesabı bulunmadığını belirten Bali, Bloomberg HT'ye de söz konusu iddiaların gerçek olmadığını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından istifa paylaşımı. Bakan Albayrak'ın instagram hesabından istifa ettiğine yönelik paylaşım yapılmıştı.
Albayrak'ın paylaşımında "Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım" ifadeleri kullanıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|AK Parti'li eski vekil: Berat Albayrak'ın istifa mektubu yanlış ve sorunlu
09 Kasım 2020 08:29
|Barbaros artık daha güvende
09 Kasım 2020 06:40
|Şuşa'nın alınması savaşın seyrini değiştirecek
09 Kasım 2020 06:15
|Erzurum'da koronavirüs kararı: Anonslar yapılacak
09 Kasım 2020 04:50
|'Naci Ağbal'dan dolayı istifa etti'
09 Kasım 2020 01:30
|Hazine ve Maliye Bakanlığı basın müşaviri 'doğruladı'
09 Kasım 2020 00:19
|Resmi Gazetede yayımlandı. Kabine değişikliği var mı?
09 Kasım 2020 00:06
|9 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
09 Kasım 2020 00:05
|Bakan Kurum İzmir'deki depremle ilgili hasar tespit rakamlarını açıkladı
08 Kasım 2020 23:53
|Milletvekili Ali Öztunç: Elbistan Belediyesi insanları ekmeksiz bırakmamalı
08 Kasım 2020 23:12