İstifa kabul edilirse, Bakanlık için ismi geçen 5 isim

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Berat Albayrak'ın istifa kararını dün aldığı, istifa sebebi olarak da Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasına oluşan tepki olduğu belirtiliyor.

Kulislere göre Albayrak, kendisinden habersiz yapılan bu atamaya tepki gösterdi ve dün istifa kararı aldı.

Albayrak ikna edilmezse bu kabine değişikliğini beraberinde getirebilir.

Albayrak'ın yerine düşünülen isimler olarak AK Parti'de Cevdet Yılmaz ve Lütfü Elvan ismi geçerken, ekonomi çevrelerinden ise Ersin Özince, Hakan Ateş ve Himmet Karadağ isimleri öne çıkıyor