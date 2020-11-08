İstifa kabul edilirse, Bakanlık için ismi geçen 5 isim
Berat Albayrak'ın istifasının kabul edilmesi halinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğu için ismi geçen 5 kişi bulunuyor.
|08 Kasım 2020 22:43
|+Aa- Yazdır
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Berat Albayrak'ın istifa kararını dün aldığı, istifa sebebi olarak da Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasına oluşan tepki olduğu belirtiliyor.
Kulislere göre Albayrak, kendisinden habersiz yapılan bu atamaya tepki gösterdi ve dün istifa kararı aldı.
Albayrak ikna edilmezse bu kabine değişikliğini beraberinde getirebilir.
Albayrak'ın yerine düşünülen isimler olarak AK Parti'de Cevdet Yılmaz ve Lütfü Elvan ismi geçerken, ekonomi çevrelerinden ise Ersin Özince, Hakan Ateş ve Himmet Karadağ isimleri öne çıkıyor
50 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|AK Parti'li eski vekil: Berat Albayrak'ın istifa mektubu yanlış ve sorunlu
09 Kasım 2020 08:29
|Barbaros artık daha güvende
09 Kasım 2020 06:40
|Şuşa'nın alınması savaşın seyrini değiştirecek
09 Kasım 2020 06:15
|Erzurum'da koronavirüs kararı: Anonslar yapılacak
09 Kasım 2020 04:50
|'Naci Ağbal'dan dolayı istifa etti'
09 Kasım 2020 01:30
|Hazine ve Maliye Bakanlığı basın müşaviri 'doğruladı'
09 Kasım 2020 00:19
|Resmi Gazetede yayımlandı. Kabine değişikliği var mı?
09 Kasım 2020 00:06
|9 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
09 Kasım 2020 00:05
|Bakan Kurum İzmir'deki depremle ilgili hasar tespit rakamlarını açıkladı
08 Kasım 2020 23:53
|Milletvekili Ali Öztunç: Elbistan Belediyesi insanları ekmeksiz bırakmamalı
08 Kasım 2020 23:12