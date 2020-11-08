Fatih Altaylı: Yarın kabine değişikliği olacağı söyleniyor
|08 Kasım 2020 22:53
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Fatih Altaylı, yarın Kabine değişikliği olacağı haberlerinin de kulislerde döndüğünü söylerken, "Dediğim gibi tamamı Ankara dedikodularından ibaret. Yarınki köşemize taşıyacağız" ifadesini kullandı.
Altaylı'nın ifadeleri şöyle:
"Türkiye bir ne diyeyim, beklemediği, hafiften de kıyamet koparan bir haberler çalkalanmakta idi. Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifa ettiğine yönelik bir rivayet var. Çünkü resmi istifa açıklaması yapılmadı, Berat Albayrak'ın Instagram hesabından istifa ettiğine dair bir paylaşım yapıldı. Resmi olarak kimse doğrulamadı, yalanlamadı. Herkes doğru mu değil mi diye ortada kaldı. Benim bildiğim istifa ciddi bir iştir, Instagram hesabından değil, resmi kurumsal açıklamalarla yapılması gereken bir iştir. Ben resmi açıklamayı duyana kadar böyle şeylerin ne doğruluğu ne de yalanlığı konusunda bir laf etmemeyi tercih ederim. Sanki bu iddianın gerçeklik payı çok yüksek gibi duruyor şu anda. Resmi açıklamayı büyük ihtimalle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapacaklardır diye umuyoruz, bekliyoruz. Ciddi devletler böyle yaparlar çünkü, o ciddiyetin yakında ortaya çıkacağını ummaktan başka elimizden bir şey gelmiyor. Kabine değişikliğinin yarın olacağı konusunda bir takım haberler dolaşmıyor değil, ama dediğim gibi tamamı Ankara dedikodularından ibaret. Yarınki köşemize taşıyacağız. "
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