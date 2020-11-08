Milletvekili Ali Öztunç: Elbistan Belediyesi insanları ekmeksiz bırakmamalı
|08 Kasım 2020 23:12
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Elbistan Belediyesi 2019 yılı sonunda, 8 personelin işine son vermiş, Kahramanmaraş İdare Mahkemesi ise işçilerin açtığı dava sonucu işçileri haklı bularak, Elbistan Belediyesi'nin sözleşmeyi uzatmama kararını iptal edip işçilerin tekrar iş başı yapması gerektiğine karar vermişti.
MAHKEME KARARI YAYINLANDI
Elbistan Belediyesi'nin, işçilerin işten çıkartılma ve sözleşmesinin uzatılmamasına dair iptalin mahkeme kararları ise yayınlanmıştı.
ALİ ÖZTUNÇ: MEHMET GÜRBÜZ'Ü UYARIYORUZ
Devam eden süreçte mahkeme kararına rağmen 8 işçinin tekrar işe alınmamasına ise CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç tepki gösterdi.
Öztunç facebook üzerinden yapmış olduğu açıklamasında; "Elbistan Belediyesi'nde ocak ayında belediye başkanı tarafından işine son verilen 8 sözleşmeli memur, Kahramanmaraş İdare Mahkemesi'ne açmış olduğu davayı kazanarak yeniden çalışmaya hak kazandı. Eylül ayında karar verilen davanın neticesinde Yürütme Durdurma kararı veren mahkemenin bu kararını, usül süresi 30 gün geçmesine rağmen; Elbistan Belediye Başkanı uygulamıyor. Kahramanmaraş İdare Mahkemesi'nin kararını uygulamak zorunluluktur. Başkanı uyarıyoruz, bu kararı uygula ve insanların şu zor günlerde ekmeksiz kalmasına vesile olma." dedi.
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