Üsküdar ve Kadıköy'de panik yaratan siren sesi
Gelen son dakika haberine göre; Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinden yaklaşık 2 dakika boyunca duyulan siren sesi vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamada "Eski Koşuyolu kalp hastanesine, Kaymakamlık bilgisinde kurulan alarm (siren) sistemi mesaj çalmıştır, bilginize." denildi
|09 Kasım 2020 00:02
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İstanbul'un çeşitli noktalarında saat 23.41 itibarıyla yaklaşık 2 dakika süren bir siren sesi duyuldu.
Söz konusu durumu sosyal medya üzerinden paylaşan vatandaşlar, yetkililere durumun nedenini soran paylaşımlarda bulundu.
Olaya ilişkin resmi kurumlardan bir açıklama gelmezken bazı vatandaşlar, yaklaşan 10 Kasım nedeniyle yapılan provalardan kaynaklı olabileceğini iddia etti
Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamada "Eski Koşuyolu kalp hastanesine, Kaymakamlık bilgisinde kurulan alarm (siren) sistemi mesaj çalmıştır, bilginize." denildi
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