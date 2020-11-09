Hazine ve Maliye Bakanlığı basın müşaviri 'doğruladı'
Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber, Instagram paylaşımının doğru olduğunu söyledi
|09 Kasım 2020 00:19
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Halk TV'den Can Coşkun'a konuşan Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber, Instagram paylaşımının doğru olduğunu söyledi.
Gazeteci Can Coşkun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Berber'in Whatsapp üzerinden kendisine, "Instagram paylaşımı doğrudur" dediğini aktardı
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