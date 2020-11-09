Merkez Bankası Başkanı Ağbal, banka genel müdürleri ile bir araya geldi
|09 Kasım 2020 00:30
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Murat Uysal'ın görevden alınmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Naci Ağbal dün (8 Kasım Pazar) banka genel müdürleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre toplantıya Türkiye Bankalar Birliği yönetiminde bulunan bankaların genel müdürlerinin katıldığı öğrenildi.
Üst düzey bankacılar, toplantıda karşılıklı genel ekonomik değerlendirmelerin yapıldığı ve bilgi alışverişinde bulunulduğunu söyledi.
Toplantıda makro ekonomik gelişmelerin masaya yatırıldığını ifade eden üst düzey bankacılar, taraflar arasında çok rasyonel ve tutarlı konuşmaların geçtiğini belirttiler. Bankacıların toplantıda, aktif rasyosundan sektörün para politikası beklentilerine kadar piyasa ihtiyaçlarını konusunda fikirlerini ilettikleri öğrenildi.
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