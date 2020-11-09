Evanjelistler, 'Biden kazandı' diyen medyaya bu şekilde tepki gösterdi
Trump'ı destekleyen Evanjelistlerden Televizyoncu Kenneth Copeland, Joe Biden'ın seçimi kazandığını söyleyen medyaya ilginç bir tepki gösterdi.
|09 Kasım 2020 00:40
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