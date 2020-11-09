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Evanjelistler, 'Biden kazandı' diyen medyaya bu şekilde tepki gösterdi

Trump'ı destekleyen Evanjelistlerden Televizyoncu Kenneth Copeland, Joe Biden'ın seçimi kazandığını söyleyen medyaya ilginç bir tepki gösterdi.
 09 Kasım 2020 00:40
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Trump'ı destekleyen Evanjelistlerden Televizyoncu Kenneth Copeland, Joe Biden'ın seçimi kazandığını söyleyen medyaya ilginç bir tepki gösterdi.

Televizyoncu Kenneth Copeland, Joe Biden'ın seçimi kazandığını ve başkan olacağını ilan ettiği için medyaya gülüyor.

Memurlar.Net
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