1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Naci Ağbal'dan dolayı istifa etti'

Cüneyt Özdemir'in gece yarısı yaptığı programa katılan Resim Ozan Kütahyalı, Berat Albayrak'ın, Naci Ağbal atamasından rahatsız olup istifa ettiğini belirtti.
 09 Kasım 2020 01:30
+Aa- Yazdır
'Naci Ağbal'dan dolayı istifa etti'

Berat Albayrak, dün instagramdan yaptığı açıklamayla, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etti.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, gece yarısı yaptığı youtube yayınında, kendisine gelen kulislere göre, Albayrak'ın, Merkez Bankası Başkanlığına Naci Ağbal'ın ataması sonrasında, bu atamaya tepki olarak istifa ettiğini belirtti.

Program katılan Resim Ozan Kütahyalı da şunları söyledi:

"Özel bilgim yok ama Albayrak'ın Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığına atamasından rahatsız olup istifa ettiğini düşünüyorum. İkisi arasında önemli bir felsefe farklılığı var."

"Berat Albayrak çok zor bir dönemde enkaz devraldı. Evet, Doların çıkması ithal ürünleri pahalılaştırıyor. Ama bir yandan da yerli üretime kayıyoruz. Bugün lüks mağazalarda dahi yerlilik oranı yüzde 70'e geldi. BİM ve A101 gibi mağazalarda yüzde 90'ı aştı. Albayrak ciddi bir devrim yaptı. Artık ben dövizin fiyatına bakmayacağım, üretime bakacağım dedi. Değerli TL, değersiz ekonomi üretti. Bakın herkes dolar düşsün, ithal edelim harcayalım istiyor. Ama senin cari açığın var. Sen bütçeden fazla harcıyorsun."

Bakın sanayileşmeden önce Güney Kore, Tayvan, Almanya ve Japonya... Hepsi parasını düşük tutarak kalkındı. Paranın değerli olması yöntemi Ali Babacan'ın yöntemidir. Faizi artır, kuru düşür. Sonra da cari açığı ithalatla kapat. Bu halde kimse içerde üretmiyor. Bakın tekrar söylüyorum, marketlerdeki ürünlerin yüzde 90'ı yerlidir. Biz şuan acı bir reçete yaşıyoruz. Berat Albayrak bir devrim yapmıştır ve bu devrimin meyvelerini biz daha sonra toplayacağız, bu devrim devam etmelidir.

Tayyip Erdoğan yarın faiz arttırırsa yanlış yapmış olur. Benim iki çocuğumuz isim babasıdır. Yanlış yapmış olur. Faiz artarsa kur geçici olarak düşer ama 6 ay sonra yine aynısı olur, arada olan yerli üretime olur. Bizim üreten ekonomi olmamız gerekiyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
26 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AK Parti'li eski vekil: Berat Albayrak'ın istifa mektubu yanlış ve sorunlu
09 Kasım 2020 08:29		 Barbaros artık daha güvende
09 Kasım 2020 06:40
Şuşa'nın alınması savaşın seyrini değiştirecek
09 Kasım 2020 06:15		 Erzurum'da koronavirüs kararı: Anonslar yapılacak
09 Kasım 2020 04:50
Hazine ve Maliye Bakanlığı basın müşaviri 'doğruladı'
09 Kasım 2020 00:19		 Resmi Gazetede yayımlandı. Kabine değişikliği var mı?
09 Kasım 2020 00:06
9 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
09 Kasım 2020 00:05		 Bakan Kurum İzmir'deki depremle ilgili hasar tespit rakamlarını açıkladı
08 Kasım 2020 23:53
Milletvekili Ali Öztunç: Elbistan Belediyesi insanları ekmeksiz bırakmamalı
08 Kasım 2020 23:12		 Fatih Altaylı: Yarın kabine değişikliği olacağı söyleniyor
08 Kasım 2020 22:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:53 - Antalya'da otomobil ile ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı10:51 - Gram altın 520 lira seviyelerinde10:50 - İndirimlerle birlikte kimlik avı saldırıları artıyor10:48 - Bursa'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı10:44 - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde iki mahalle karantinaya alındı10:37 - Bartın ve Bolu'da yoğun sis etkili oluyor
10:34 - MEB'den ilkokul öğrencilerine kaynak desteği10:33 - Borsa haftaya yükselişle başladı10:30 - İstifa haberi ve faiz mesajının ardından dolar çok sert düştü10:18 - ASELSAN'dan 118 milyon avroluk sözleşme10:09 - Bir ilde daha 65 yaş üstüne kısıtlama!10:06 - YÖKDİL/2'ye başvuruyu kaçıranlar için fırsat
10:05 - İş yerinde bunu yapan yandı! Tazminatsız kovulabilir10:04 - Kovid-19 tanı kitleri artık daha kaliteli sonuç verecek09:47 - FETÖ'cülerin dairelerini ucuz vereceğiz diye dolandırdılar09:42 - Cezaevlerinde yeni dönem başlıyor09:40 - FETÖ'de taht kavgası büyüyor
09:38 - Enis Berberoğlu'nun MİT ihaneti öncesindeki FETÖ trafiği deşifre oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazetede yayımlandı. Kabine değişikliği var mı?
'Naci Ağbal'dan dolayı istifa etti'
Minik Ayda'nın babası isyan etti
Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan 'faiz' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanlığı basın müşaviri 'doğruladı'
AK Parti'li eski vekil: Berat Albayrak'ın istifa mektubu yanlış ve sorunlu
İstifa haberi ve faiz mesajının ardından dolar çok sert düştü
ÖSYM, sözleşmeli alım öncesinde SGK ile entegrasyon sağlamalı
Merkez Bankası Başkanı Ağbal, banka genel müdürleri ile bir araya geldi
Panik yaratan siren sesi, sistemsel hata nedeniyle çalmış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sinav.memurlar.net 2
tarihi değiştiren buluşlar 3
Resesif 1
07.11.2020 alanyaspor vs trabzonspor 2
Gurabahane i Laklakan 1
durur o durur 1
yaralı-bir-öykü 1
Iyonlar 1
Zehravi 1
dolarla uğraşmıyoruz istesek doları düşürürüz 3
SON İLANLAR
Beykoz Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Amasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi 11 İşçi Alacak
RTÜK, 30 uzman yardımcısı alacak
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Kafkas Üniversitesi 52 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 195 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam