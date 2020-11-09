'Naci Ağbal'dan dolayı istifa etti'
|09 Kasım 2020 01:30
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Berat Albayrak, dün instagramdan yaptığı açıklamayla, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etti.
Gazeteci Cüneyt Özdemir, gece yarısı yaptığı youtube yayınında, kendisine gelen kulislere göre, Albayrak'ın, Merkez Bankası Başkanlığına Naci Ağbal'ın ataması sonrasında, bu atamaya tepki olarak istifa ettiğini belirtti.
Program katılan Resim Ozan Kütahyalı da şunları söyledi:
"Özel bilgim yok ama Albayrak'ın Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığına atamasından rahatsız olup istifa ettiğini düşünüyorum. İkisi arasında önemli bir felsefe farklılığı var."
"Berat Albayrak çok zor bir dönemde enkaz devraldı. Evet, Doların çıkması ithal ürünleri pahalılaştırıyor. Ama bir yandan da yerli üretime kayıyoruz. Bugün lüks mağazalarda dahi yerlilik oranı yüzde 70'e geldi. BİM ve A101 gibi mağazalarda yüzde 90'ı aştı. Albayrak ciddi bir devrim yaptı. Artık ben dövizin fiyatına bakmayacağım, üretime bakacağım dedi. Değerli TL, değersiz ekonomi üretti. Bakın herkes dolar düşsün, ithal edelim harcayalım istiyor. Ama senin cari açığın var. Sen bütçeden fazla harcıyorsun."
Bakın sanayileşmeden önce Güney Kore, Tayvan, Almanya ve Japonya... Hepsi parasını düşük tutarak kalkındı. Paranın değerli olması yöntemi Ali Babacan'ın yöntemidir. Faizi artır, kuru düşür. Sonra da cari açığı ithalatla kapat. Bu halde kimse içerde üretmiyor. Bakın tekrar söylüyorum, marketlerdeki ürünlerin yüzde 90'ı yerlidir. Biz şuan acı bir reçete yaşıyoruz. Berat Albayrak bir devrim yapmıştır ve bu devrimin meyvelerini biz daha sonra toplayacağız, bu devrim devam etmelidir.
Tayyip Erdoğan yarın faiz arttırırsa yanlış yapmış olur. Benim iki çocuğumuz isim babasıdır. Yanlış yapmış olur. Faiz artarsa kur geçici olarak düşer ama 6 ay sonra yine aynısı olur, arada olan yerli üretime olur. Bizim üreten ekonomi olmamız gerekiyor.
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