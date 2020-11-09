İstanbul'da 11 ilçede eş zamanlı DEAŞ operasyonu:17 gözaltı
|09 Kasım 2020 03:06
|+Aa- Yazdır
İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri ileri sürülen yabancı uyruklu üyelerine operasyon düzenlendi. Gece yarısı eş zamanlı yapılan baskında 17 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunmak amacıyla farklı tarihlerde yurda giriş yapan yabancı şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında TEM Şube ekipleri gece yarısında İstanbul'un 11 ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 17 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Bu adreslerden biri olan Başakşehir Güvercintepe Mahallesindeki bir eve özel harekat polisleri kapıları koçbaşı ile kırarak eve girdi.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. İl genelindeki aramaların ardından 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bursa'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
09 Kasım 2020 10:48
|FETÖ'de taht kavgası büyüyor
09 Kasım 2020 09:40
|Enis Berberoğlu'nun MİT ihaneti öncesindeki FETÖ trafiği deşifre oldu
09 Kasım 2020 09:38
|Ergenekon hakimine indirimde mahkeme takdir yetkisini kullanmış
09 Kasım 2020 08:53
|DAEŞ'in vekil kaçırma planı engellendi
09 Kasım 2020 07:50
|Sanal teröristlere göz açtırılmayacak
09 Kasım 2020 06:50
|Ankara'da yakalanan FETÖ firarisi İstanbul'a getirildi
08 Kasım 2020 20:32
|Türk polisinin, daha önce Avusturya'yı uyardığı ortaya çıktı
08 Kasım 2020 17:34
|Sınırı paramotorla geçen teröristlere yönelik operasyon
08 Kasım 2020 17:01
|Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana merkezli operasyon: 19 gözaltı
08 Kasım 2020 13:13