Şuşa'nın alınması savaşın seyrini değiştirecek

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı'na Bağlı Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Konseyi Üyesi ve Emekli Askerlerin Nesilleri Aydınlatma Kamu Birliği Üyesi Emin Hasanlı, Şuşa zaferiyle ilgili Yeni Şafak'a açıklamalarda bulundu.

Hasanlı, "Şuşa Azerbaycan için manevi ve stratejik öneme sahip bir kent. Buranın işgalden kurtarılması savaşın seyrini değiştirecek. Yakında savaş bitecek. Şuşa'nın ele geçirilmesi her şeyi değiştirdi" dedi. Ermenistan'ın burayı Karabağ'ın merkezine dönüştürdüğünü belirten Hasanlı, "Cumhurbaşkanları and içme törenlerini burada yapmıştı. Ermenistan ile Azerbaycan'ı bağlayacak noktada. Yüksekliği, bölgeyi savaş stratejisi açısından da önemli hale getiriyor. Ermenistan ordusu Şuşa'dan idare ediliyordu. O merkez artık bizde" diye konuştu. Bölgedeki Ermenilerin Şuşa'dan Hankendi'ne ilerlediğini, oradan da kaçıp Ermenistan'a gideceklerini söyleyen Hasanlı, "Yakında tüm Karabağ'ın özgürleştiğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Aybike Eroğlu