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Sanal teröristlere göz açtırılmayacak

Dijital Vatan'ın korunması için üst düzey birimler kurulacak. 16 birimin şifre kırma, 8 birimin veri kurtarma kapasitesi artırılacak.
 09 Kasım 2020 06:50
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Sanal teröristlere göz açtırılmayacak

Sanal teröristlere göz açtırmayan Türkiye, önümüzdeki yıllarda siber güvenlik altyapısını artıracak bir dizi hamle ile dijital vatanı daha etkin koruyacak. İç güvenliğin tesisi amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde siber suçlarla mücadele operasyonlarının sayısı artırılacak. Bu kapsamda sayısal belge inceleme payı yüzde 97'ye yükseltilecek. 16 siber birimin şifre kırma, 8 siber birimin de veri kurtarma kapasitesi artırılacak. Siber güvenlik, güvenli ve bilinçli teknoloji kullanımı, siber saldırı konularında önleyici, bilinçlendirici faaliyet, içerik ve ürünler geliştirilecek. İhtiyaç duyulan alanlarda 5 alanda siber güvenlik standartları oluşturulacak.

Kamu araştırıma kurumları ile üniversitelerin de dahil olduğu siber güvenlik ürün ve teknoloji projeleri hayata geçirilecek. Bu projelerin çıktıları açık kaynak kodlu olarak siber güvenlik ekosistemiyle paylaşılacak. Bu kapsamda 5 yeni firma ekosisteme dahil edilecek ve 10 firmaya ihracat desteği sunulacak. 30 ürüne sertifika verilecek. Kritik altyapılara yönelik Endüstriyel Kontrol Sistemleri Test Yatağı Merkezi kurulacak. Bin üniversite öğrencisine ücretsiz eğitimler verilecek. Son kullanıcı bilgisayarlarında yerli antivirüs, veri kaçağı önleme sistemi gibi siber güvenlik ürünlerinin entegre çalışabileceği merkezi altyapı (Merge-n) tasarımı tamamlanarak yazılımın geliştirilmesi sağlanacak.

Kamuya açık çevrimiçi Siber Güvenlik Eğitim Platformunun ve 1 milyon istihdam projesi eğitim içeriklerinin zenginleştirilmesi sağlanacak. FETİH siber güvenlik uygulamalı eğitim platformlarının içerikleri zenginleştirilecek.

Kritik önemdeki enerji altyapısının güvenliğine yönelik Siber Güvenlik Operasyon Merkezi kurulacak. Bu kapsamında yerli ürünlerin bakanlıklarda kullanımı yaygınlaştırılacak. Enerji şirketlerinin sistemlerine yönelik sızma testleri yapılarak güvenlikleri kontrol edilecek.

Osman Çobanoğlu

Türkiye
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