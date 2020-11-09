Yerli İHA motoru gün sayıyor
|09 Kasım 2020 07:07
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TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) tarafından geliştirilen 40 adet PD-170 Turbodizel İHA motorunun yıl sonuna kadar teslimatı bekleniyor. PD-170; Anka, Aksungur, Akıncı ve Bayraktar TB3 platformları tarafından kullanılacak.
Türk havacılığı için bir dönüm noktası olarak değerlendirilen PD-170, son dönemde adından sıkça söz ettiren milli insansız hava araçlarının gücüne güç katacak. Sınıfının en iyisi olarak nitelendirilen motor ile insansız hava araçları fazla havada kalabilecek, daha hızlı tırmanacak ve daha fazla yük taşıyabilecek. 2018 sonu itibariyle yine TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka İHA üzerinde test uçuşları başlamıştı.
PD-170, zorlu denemelere tabi tutulurken, istenilen performansı sağlayarak güven vermişti. 165 kilogram ağırlığa sahip olan motor, 40 bin fit irtifaya ulaşabiliyor. Performans açısından kategorisinde "en iyi" olma özelliği taşıyor. Ayrıca düşük yakıt tüketimi ile öne çıkıyor.
Selçuk Böke
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