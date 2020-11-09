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DAEŞ'in vekil kaçırma planı engellendi

DAEŞ'in vekil kaçırma planı engellendi
 09 Kasım 2020 07:50
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Milliyet'in haberine göre: Terör örgütü DAEŞ'in eylem ve faaliyetlerine yönelik Adana merkezli operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DAEŞ'in eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Adana merkezli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, biri kadın 19 şüpheli gözaltına alınırken yaklaşık 500 gram patlayıcı madde, çok sayıda silah ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Örgütsel materyallerde yapılan incelemelerde yakalanan zanlıların, milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere eylem planlaması içerisinde oldukları tespit edildi. Gözaltındaki örgüt üyelerinin bazılarının, daha önce dini değerlere hakaret ettiklerini öne sürdükleri kişileri dövüp, kulaklarını keserek işkence yaptıkları iddia edildi.


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