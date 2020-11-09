Minik Ayda'nın babası isyan etti
|09 Kasım 2020 07:59
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Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre: İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından tam 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından mucizevi bir şekilde kurtulan 3.5 yaşındaki Ayda bebek, önceki gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.
Annesini yıkıntılar arasında yitiren minik Ayda, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hastanesi'nden babasının kucağında çıktı. Yalınayak bir şekilde babasının otomobiline kucağında taşıdığı Ayda'nın o anlarını gösteren fotoğraflar sosyal medyada büyük tepki çekti.
YORUMLARA TEPKİ
Baba ve kızının fotoğrafını birçok kişi, "Ambulansa bindirirken birbirini ezenler", "Çok ağladım diyenler", reklamcı köfteciler nerede" notuyla paylaştı. Milliyet'e konuşan baba Uğur Gezgin ise taburcu edilme anını gösteren o fotoğraflara yapılan bazı yorumlara tepki gösterdi:
'BIRAKIN ACIMIZI YAŞAYALIM'
"Bırakın acımızı yaşayalım. O hastaneye girdiğimde de tektim, kızım taburcu olup çıktığımda da. O gün o hastaneye girdiğimde yanımda olan dostlarım taburcu olduğunda da yanımdaydı. Kapının önünde bizi bekliyorlardı. Hastaneden çıkıp arabaya yürüdüğümüz mesafede kısa bir mesafeydi. Evet Ayda'nın ayaklarında çorap yoktu. Ayakları yara içindeyken çorap giydiremezdim. Kızım 5 gün enkaz altında kaldı. Günlerce banyo yapmadı. Eve getirip banyosunu yaptırdım, ayaklarını kremledim. Kızıma ilk defa bakmıyorum, bu çocuğu ben büyüttüm."
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