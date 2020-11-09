AK Parti'li eski vekil: Berat Albayrak'ın istifa mektubu yanlış ve sorunlu
|09 Kasım 2020 08:29
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından paylaştığı istifa mesajının ardından hali hazırda AKP milletvekili olan çok sayıda isimden Albayrak'a destek mesajı gelirken, bir eski milletvekili Berat Albayrak'a tepki gösterdi.
AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından şu mesajları gönderdi;
* "Makamlar şahıslarla kaim değildir. Kimin hangi göreve getirileceğine liderimiz karar verir. Liderimizin kararını asla tartışma konusu etmeyiz. Görevini bırakmak isteyen istifa dilekçesini Cumhurbaşkanına arz eder. Takdir Cumhurbaşkanınındır.
* Cumhurbaşkanı istifayı kabul ederse kamuoyuyla paylaşır. İstifanın sosyal medya üzerinden CB tensibi olmadan paylaşılmasını yanlış bulurum. Şayet açıklanan o istifa mektubu Berat beye aitse oradaki kimi ifadeler ne yazık ki siyaseten yanlış ve sorunlu
* Berat bey değerimizdir. Ya birileri onu yıpratmak için hesabını ele geçirip böyle bir metin yazıp yayınladı ya da samimiyetinden anlık bir boşluğa düşüp bu yola tevessül etti. Eminim ki kendisi de bu yöntemin yanlışlığının farkına varmıştır. Değerlerimizi yıpratmadan çözmeli.
* Bize düşen REİS'e yük olmak değil REİS'in yükünü almaktır. Herkes bilsin ki ölümüne REİS'in arkasındayız. Bizim için REİS ne derse odur! Onun kararlarını ve tasarruflarını tartışma konusu yapmayı dava ahlakımızla bağdaştırmayız. Bizim duruşumuz bundan ibarettir, biline!"
Albayrak'ın istifa açıklaması
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