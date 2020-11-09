Kaza yaptı yalvardı: Ceza yazma annem öldürür
|09 Kasım 2020 08:48
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Ağabeyinin arabasını izinsiz alan 13 yaşındaki Mustafa Emre Ç. kuzeniyle birlikte kaza yaptı. Korkuya kapılan Mustafa Emre Ç., polis ekiplerine "Ceza yazma, annem beni öldürür" dedi.
Bursa İnegöl'de oturan Mustafa Emre Ç. (13), önceki gün, ağabeyinin 16 AJY 810 plakalı otomobilini izinsiz alıp kuzeni Azat K. (17) ile gezmek üzere yola çıktı. Mustafa Emre Ç.'nin kullandığı otomobil, kavşakta kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Paniğe kapılan Mustafa Emre Ç., polislere, "Ağabey kurban olayım yapma, ceza yazma annem beni öldürür" dedi. Polis ekibi de "Sana ceza yazmayacağız" diyerek, Mustafa Emre Ç.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Polis, Mustafa Emre Ç.'nin ağabeyi Erhan Ç.'ye 'ehliyetsiz araç kullandırmak' suçundan 2 bin 473 TL ceza yazdı.
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