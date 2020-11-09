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Ergenekon hakimine indirimde mahkeme takdir yetkisini kullanmış

Hakkında darbe teşebbüsü ve FETÖ üyesi olmak suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istendiği davada 10 yıl hapis cezası alan Ergenekon hakimi Hüsnü Çalmuk'a yapılan indirimin sebebi belli oldu. Mahkemenin gerekçeli kararında, "cezanın geleceği üzerindeki etkileri dikkate alınarak takdiri indirim uygulandığı" belirtildi.
 09 Kasım 2020 08:53
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Ergenekon hakimine indirimde mahkeme takdir yetkisini kullanmış

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre: Hüsnü Çalmuk Ergenekon davasının hakimlerindendi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, Kocaeli hakimiyken meslekten atıldı. Hakkında başlatılan soruşturmada, FETÖ'nün finans kaynağı Bank Asya'ya kendisi, eşi ve oğlu için para yatırdığı, TMSF bankaya el koymadan önce de parayı çekerek hesabı kapattığı belirlendi. Çalmuk'un adı gizli tanık ifadelerinde de FETÖ üyesi olarak anıldı.

İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Hüsnü Çalmuk'un 'Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs', 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsi isteniyordu. Geçtiğimiz eylül ayında çıkan kararda, Çalmuk'a darbe suçlamalarından beraat, FETÖ üyesi olmak suçundan ise 10 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme gerekçeli kararında, Çalmuk'un örgütün içinde yer aldığı zaman dilimi, konumu ve faaliyetlerinin örgüte sağladığı katkı, kastının yoğunluğu ile suçun işleniş şekli dikkate alınarak cezanın bireyselleştirilmesi kapsamında takdiren alt sınırdan ölçülü şekilde uzaklaşılarak hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Çalmuk'un, üyesi olduğu örgütün silahlı terör örgütü olduğu anlaşıldığından sanığın cezasının yarı oranında arttırıldığı, verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak takdiri indirim yapıldığı ifade edildi.
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