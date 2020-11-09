1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Koca'nın uyardığı gerçek bilimsel olarak açıklandı: Vücut kurban veriyor

Koronavirüs ile mücadelede dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen son dakika haberi vatandaşları tedbirlerden biri konusunda çok daha dikkatli olmaya itmişti. Koca uyarısında "Koronavirüs'ün ağız-burun ikilisinden burnu daha çok kullandığı ve buradan daha çok bulaştığı bilimsel olarak kesinleşti" demişti. Koca'nın maskeyle burnu da kapatma adına yaptığı kritik uyarının açıklamasını Prof. Dr. Aytuğ Altundağ yaptı ve son dakika açıklamalarında şu sözleri kullandı "Vücut ciğerleri korumak için kurban veriyor"
 09 Kasım 2020 09:35
+Aa- Yazdır
Bakan Koca'nın uyardığı gerçek bilimsel olarak açıklandı: Vücut kurban veriyor

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Koronavirüs'ün burun yoluyla daha çok bulaştığı netleşti" açıklamasının ardından SABAH kritik bilgiyi ve ayrıntılarını öğrenmek için uzmanına başvurdu. Prof. Dr. Aytuğ Altundağ koronavirüs salgınında hastalığın burnu nasıl tercih ettiğini, vücudun buna karşılık ne yaptığını çarpıcı ifadelerle aktardı. Buna göre Virüs akciğere gitmek yerine ilk savaşı burunda veriyor. Burada adeta yuvalanıyor. Ve vücudumuz adeta ciğerleri korumaya almak için burada bir kurban veriyor. Elbette dünya üzerinde yüz binlerce insan bu kadar şanslı olamadı. İşte koronavirüste kırılma olarak adlandırılacak bilgiye dair son dakika ayrıntıları;

Koronavirüse yakalananların yaşadığı en başta gelen belirtilerden biri koku kaybı. Hastalar arasında kalıcı koku kaybı yaşayanlar da var. Koku kaybına ilişkin Türk bilim insanları tarafından yapılan araştırma, Amerikan Kulak Burun Boğaz Derneği'nin yayın organı American Otolaryngology-Head and Neck Surgery dergisinde yayınlandı. Kulak, Burun, Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, araştırmanın sonuçlarını SABAH'a anlattı. İşte söyledikleri:

"KOKU KAYBI GERİ GELMEYEBİLİYOR! VÜCUT CİĞERLERİ KORUMAK İÇİN ADETA KURBAN VERİYOR"

Ülkemizde ve dünyada koronavirüs sonrası koku kaybı yerine gelmeyen hastalar mevcut. Koku kaybı kalıcı olanların burun iç anatomilerini inceledik. Bu hastalarda burnun çatı kısmında koku alma tarafı daha geniş. Ailelerle ve koku kaybı yaşayan bireylerle konuştuğumuzda ailede en iyi koku alan kişinin koku kaybı yaşayan kişilerden oluştuğunu öğrendik.

ACE 2 RESEPTÖRÜ HÜCRE İÇERİSİNE GİRİP ÇOĞALIYOR

Bu hastalarda kokuyu en iyi alma avantajı olan koku alanının geniş olmasının koronavirüsün koku kaybının uzamasında bir risk faktörü oluşturduğunu saptadık. Koronavirüs ACE 2 reseptörü hücre içerisine girip çoğalmaya başlıyor. Virüsün buraya doğru hızlı bir yolculuk yaptığı, buradan hücre içerisine girmeye başladığı ve savaşın da burada olduğu ortaya çıktı. Bu burun iç anatomisi farklılığının kalıcı koku kaybı için bir risk olduğunu saptadığımız dünyadaki ilk çalışma.

YÜZDE 60'INDA KOKU KAYBI VAR

Ayrıca hastalığı ağır geçirenlerle hafif geçirenlerin durumunu inceledik. Koronavirüsü ağır geçirenlerle hafif geçirenlerdeki koku farklarına baktık. Hafif geçiren ve koku alma bozukluğu olanlarda internokin 6 düzeylerinin ağır geçirenlerden daha düşük olduğunu gördük. Hastaların yüzde 60'ında koku kaybı var.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bartın ve Bolu'da yoğun sis etkili oluyor
09 Kasım 2020 10:37		 Minik Ayda'nın babası isyan etti
09 Kasım 2020 07:59
Ülke genelinde yağış beklenmiyor - Haritalı
09 Kasım 2020 06:30		 Adalet Bakanlığı açıkladı: İşte cezaevlerinde koronavirüste son durum
08 Kasım 2020 23:43
AFAD: İzmir depreminde can kaybı 115'e yükseldi
08 Kasım 2020 20:44		 Balkondan düştü, görme yetisini kaybetti
08 Kasım 2020 19:37
Ayı mantarı köylünün geçim kaynağı oldu! Kilosu 25 TL
08 Kasım 2020 18:59		 Antalya ve Didim'de kasım ayında deniz keyfi
08 Kasım 2020 18:47
Koronavirüs karantinasını deldi, süt satmaya çıktı
08 Kasım 2020 17:49		 Enkazın başından ayrılmadı, 17 kişiyi tek tek o teşhis etti
08 Kasım 2020 17:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:53 - Antalya'da otomobil ile ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı10:51 - Gram altın 520 lira seviyelerinde10:50 - Çürük olduğunu gizleyene hapis cezası var!10:50 - İndirimlerle birlikte kimlik avı saldırıları artıyor10:48 - Bursa'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı10:44 - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde iki mahalle karantinaya alındı
10:37 - Bartın ve Bolu'da yoğun sis etkili oluyor10:34 - MEB'den ilkokul öğrencilerine kaynak desteği10:33 - Borsa haftaya yükselişle başladı10:30 - İstifa haberi ve faiz mesajının ardından dolar çok sert düştü10:18 - ASELSAN'dan 118 milyon avroluk sözleşme10:09 - Bir ilde daha 65 yaş üstüne kısıtlama!
10:06 - YÖKDİL/2'ye başvuruyu kaçıranlar için fırsat10:05 - İş yerinde bunu yapan yandı! Tazminatsız kovulabilir10:04 - Kovid-19 tanı kitleri artık daha kaliteli sonuç verecek09:47 - FETÖ'cülerin dairelerini ucuz vereceğiz diye dolandırdılar09:42 - Cezaevlerinde yeni dönem başlıyor
09:40 - FETÖ'de taht kavgası büyüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazetede yayımlandı. Kabine değişikliği var mı?
'Naci Ağbal'dan dolayı istifa etti'
Minik Ayda'nın babası isyan etti
Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan 'faiz' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanlığı basın müşaviri 'doğruladı'
AK Parti'li eski vekil: Berat Albayrak'ın istifa mektubu yanlış ve sorunlu
İstifa haberi ve faiz mesajının ardından dolar çok sert düştü
ÖSYM, sözleşmeli alım öncesinde SGK ile entegrasyon sağlamalı
Merkez Bankası Başkanı Ağbal, banka genel müdürleri ile bir araya geldi
Panik yaratan siren sesi, sistemsel hata nedeniyle çalmış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
atanamayanlar 2
aycan yanaç 1
Konvertibilite 1
müteşekkir 1
vicdan 4
izmirli depremzedelere yardım 2
komodite 1
üzerine gelmek 1
kurabiye canavarı 1
Assuva 1
SON İLANLAR
Beykoz Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Amasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi 11 İşçi Alacak
RTÜK, 30 uzman yardımcısı alacak
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Kafkas Üniversitesi 52 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 195 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam