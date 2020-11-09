Bakan Koca'nın uyardığı gerçek bilimsel olarak açıklandı: Vücut kurban veriyor

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Koronavirüs'ün burun yoluyla daha çok bulaştığı netleşti" açıklamasının ardından SABAH kritik bilgiyi ve ayrıntılarını öğrenmek için uzmanına başvurdu. Prof. Dr. Aytuğ Altundağ koronavirüs salgınında hastalığın burnu nasıl tercih ettiğini, vücudun buna karşılık ne yaptığını çarpıcı ifadelerle aktardı. Buna göre Virüs akciğere gitmek yerine ilk savaşı burunda veriyor. Burada adeta yuvalanıyor. Ve vücudumuz adeta ciğerleri korumaya almak için burada bir kurban veriyor. Elbette dünya üzerinde yüz binlerce insan bu kadar şanslı olamadı. İşte koronavirüste kırılma olarak adlandırılacak bilgiye dair son dakika ayrıntıları;

Koronavirüse yakalananların yaşadığı en başta gelen belirtilerden biri koku kaybı. Hastalar arasında kalıcı koku kaybı yaşayanlar da var. Koku kaybına ilişkin Türk bilim insanları tarafından yapılan araştırma, Amerikan Kulak Burun Boğaz Derneği'nin yayın organı American Otolaryngology-Head and Neck Surgery dergisinde yayınlandı. Kulak, Burun, Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, araştırmanın sonuçlarını SABAH'a anlattı. İşte söyledikleri:

"KOKU KAYBI GERİ GELMEYEBİLİYOR! VÜCUT CİĞERLERİ KORUMAK İÇİN ADETA KURBAN VERİYOR"

Ülkemizde ve dünyada koronavirüs sonrası koku kaybı yerine gelmeyen hastalar mevcut. Koku kaybı kalıcı olanların burun iç anatomilerini inceledik. Bu hastalarda burnun çatı kısmında koku alma tarafı daha geniş. Ailelerle ve koku kaybı yaşayan bireylerle konuştuğumuzda ailede en iyi koku alan kişinin koku kaybı yaşayan kişilerden oluştuğunu öğrendik.

ACE 2 RESEPTÖRÜ HÜCRE İÇERİSİNE GİRİP ÇOĞALIYOR

Bu hastalarda kokuyu en iyi alma avantajı olan koku alanının geniş olmasının koronavirüsün koku kaybının uzamasında bir risk faktörü oluşturduğunu saptadık. Koronavirüs ACE 2 reseptörü hücre içerisine girip çoğalmaya başlıyor. Virüsün buraya doğru hızlı bir yolculuk yaptığı, buradan hücre içerisine girmeye başladığı ve savaşın da burada olduğu ortaya çıktı. Bu burun iç anatomisi farklılığının kalıcı koku kaybı için bir risk olduğunu saptadığımız dünyadaki ilk çalışma.

YÜZDE 60'INDA KOKU KAYBI VAR

Ayrıca hastalığı ağır geçirenlerle hafif geçirenlerin durumunu inceledik. Koronavirüsü ağır geçirenlerle hafif geçirenlerdeki koku farklarına baktık. Hafif geçiren ve koku alma bozukluğu olanlarda internokin 6 düzeylerinin ağır geçirenlerden daha düşük olduğunu gördük. Hastaların yüzde 60'ında koku kaybı var.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ