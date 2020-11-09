Hemşire annenin hukuk zaferi

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, hemşire annenin, evde solunum cihazına bağlı şekilde yaşamını sürdüren kızı için evlerine düzenli bakım personeli gelmesi amacıyla 4 yıl önce başlattığı hukuk mücadelesini haklı buldu. Bir üniversite hastanesinde hemşire olan anne Züleyha Kara, doğuştan omurilik gelişim bozukluğu "spina bifida" ve hidrosefali sebebiyle yaşamını cihazlara bağlı sürdüren 10 yaşındaki evladı Ecrin'in bakımının alanında uzman bir personel tarafından yapılabilmesi için mahkemeye başvurdu.

Ankara 9. İdare Mahkemesi, 19 Eylül 2019'da, annenin başvurusunu haklı bularak devlet tarafından bakıcı desteği sağlanmasının gerekli olduğuna hükmetti. İtiraz üzerine kararı inceleyen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdari Dava Dairesi ise, kararın usül ve yasa hükümleri ile hukuka uygun olduğuna karar verdi. Anne Züleyha Kara, "Bu karar, kızım, onun gibi yatağa bağlı yaşamını sürdüren birçok kişi ve yakınları için büyük bir umut oldu" dedi.