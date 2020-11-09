YÖKDİL/2'ye başvuruyu kaçıranlar için fırsat
ÖSYM YÖKDİL/2 için geç başvuru alınacağını duyurdu
|09 Kasım 2020 10:06
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ÖSYM'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapmış olduğu açıklama:
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