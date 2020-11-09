1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,10 artışla 1.216,96 puandan başladı.
 09 Kasım 2020 10:33
+Aa- Yazdır
Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 25,00 puan ve yüzde 2,10 değer kazanarak 1.216,96 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 4,47 ve holding endeksi yüzde 1,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,92 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 1,01 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.191,96 puandan tamamlarken, haftalık bazda yüzde 7,15 artarak 6 Nisan haftasından bu yana en iyi performansı kaydetti.

Bu hafta yurt içinde yarın istihdam, çarşamba günü ödemeler dengesi, cuma günü ise sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi takip edilecek.

Yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in hafta boyunca katılmaları beklenen etkinliklerde yapacakları konuşmaların yanı sıra yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Veri takviminde; yarın Çin'de, perşembe günü ABD ve Almanya'da enflasyon ile cuma günü Avro Bölgesi'nde büyüme verileri öne çıkıyor.

Analistler, BIST 100 endeksinde, 1.220 ve 1.240 seviyelerinin direnç, 1.155 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gram altın 520 lira seviyelerinde
09 Kasım 2020 10:51		 İstifa haberi ve faiz mesajının ardından dolar çok sert düştü
09 Kasım 2020 10:30
30 milyar TL'lik alışveriş çılgınlığı
07 Kasım 2020 08:44		 Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
06 Kasım 2020 18:46
Borsa günü yükselişle tamamladı
06 Kasım 2020 18:18		 Gram altın rekorla kapattı: 538 TL
06 Kasım 2020 17:56
Dolar 8,50 TL'yi, avro 10 TL'yi geçti
06 Kasım 2020 17:39		 Biden, Georgia'da öne geçti, altın ve gümüş yükseldi
06 Kasım 2020 13:39
Borsa günü yükselişle tamamladı
05 Kasım 2020 18:29		 Çeyrek altından yeni rekor: 860 TL
05 Kasım 2020 17:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:53 - Antalya'da otomobil ile ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı10:51 - Gram altın 520 lira seviyelerinde10:50 - Çürük olduğunu gizleyene hapis cezası var!10:50 - İndirimlerle birlikte kimlik avı saldırıları artıyor10:48 - Bursa'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı10:44 - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde iki mahalle karantinaya alındı
10:37 - Bartın ve Bolu'da yoğun sis etkili oluyor10:34 - MEB'den ilkokul öğrencilerine kaynak desteği10:33 - Borsa haftaya yükselişle başladı10:30 - İstifa haberi ve faiz mesajının ardından dolar çok sert düştü10:18 - ASELSAN'dan 118 milyon avroluk sözleşme10:09 - Bir ilde daha 65 yaş üstüne kısıtlama!
10:06 - YÖKDİL/2'ye başvuruyu kaçıranlar için fırsat10:05 - İş yerinde bunu yapan yandı! Tazminatsız kovulabilir10:04 - Kovid-19 tanı kitleri artık daha kaliteli sonuç verecek09:47 - FETÖ'cülerin dairelerini ucuz vereceğiz diye dolandırdılar09:42 - Cezaevlerinde yeni dönem başlıyor
09:40 - FETÖ'de taht kavgası büyüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazetede yayımlandı. Kabine değişikliği var mı?
'Naci Ağbal'dan dolayı istifa etti'
Minik Ayda'nın babası isyan etti
Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan 'faiz' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanlığı basın müşaviri 'doğruladı'
AK Parti'li eski vekil: Berat Albayrak'ın istifa mektubu yanlış ve sorunlu
İstifa haberi ve faiz mesajının ardından dolar çok sert düştü
ÖSYM, sözleşmeli alım öncesinde SGK ile entegrasyon sağlamalı
Merkez Bankası Başkanı Ağbal, banka genel müdürleri ile bir araya geldi
Panik yaratan siren sesi, sistemsel hata nedeniyle çalmış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
08.11.2020 berat Albayrak'ın istifa etmesi 6
dedeye sahip çıkalım 1
liberalizm 1
kurabiye canavarı 1
Kırmızı acı biberin diri olarak alınması 1
atanamayanlar 2
timuçin esen'in koronavirüse yakalanması 4
Assuva 1
tasvir-i efkar 1
arbitraj 1
SON İLANLAR
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam