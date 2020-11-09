1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde iki mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde iki mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
 09 Kasım 2020 10:44
+Aa- Yazdır
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde iki mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde iki mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Demirciler ve Şabanlar mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Mahallelerde çok sayıda temaslı kişinin bulunduğu aktarılan açıklamada, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

Açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Demirciler ve Şabanlar sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca destek vereceği de kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çürük olduğunu gizleyene hapis cezası var!
09 Kasım 2020 10:50		 İndirimlerle birlikte kimlik avı saldırıları artıyor
09 Kasım 2020 10:50
Bir ilde daha 65 yaş üstüne kısıtlama!
09 Kasım 2020 10:09		 Cezaevlerinde yeni dönem başlıyor
09 Kasım 2020 09:42
İstanbul'da esnek mesai uygulaması sanayide başladı
09 Kasım 2020 08:44		 Panik yaratan siren sesi, sistemsel hata nedeniyle çalmış
09 Kasım 2020 07:15
2 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
08 Kasım 2020 21:43		 Gaziantep'te bazı caddelerde sigara içmek yasaklandı
08 Kasım 2020 20:13
AŞTİ'de koronavirüs denetimi, 12 kişiye para cezası
08 Kasım 2020 18:55		 İzmir'de depremzedeler için ev taşıma ücretleri sabitlendi
08 Kasım 2020 18:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:53 - Antalya'da otomobil ile ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı10:51 - Gram altın 520 lira seviyelerinde10:50 - Çürük olduğunu gizleyene hapis cezası var!10:50 - İndirimlerle birlikte kimlik avı saldırıları artıyor10:48 - Bursa'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı10:44 - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde iki mahalle karantinaya alındı
10:37 - Bartın ve Bolu'da yoğun sis etkili oluyor10:34 - MEB'den ilkokul öğrencilerine kaynak desteği10:33 - Borsa haftaya yükselişle başladı10:30 - İstifa haberi ve faiz mesajının ardından dolar çok sert düştü10:18 - ASELSAN'dan 118 milyon avroluk sözleşme10:09 - Bir ilde daha 65 yaş üstüne kısıtlama!
10:06 - YÖKDİL/2'ye başvuruyu kaçıranlar için fırsat10:05 - İş yerinde bunu yapan yandı! Tazminatsız kovulabilir10:04 - Kovid-19 tanı kitleri artık daha kaliteli sonuç verecek09:47 - FETÖ'cülerin dairelerini ucuz vereceğiz diye dolandırdılar09:42 - Cezaevlerinde yeni dönem başlıyor
09:40 - FETÖ'de taht kavgası büyüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazetede yayımlandı. Kabine değişikliği var mı?
'Naci Ağbal'dan dolayı istifa etti'
Minik Ayda'nın babası isyan etti
Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan 'faiz' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanlığı basın müşaviri 'doğruladı'
AK Parti'li eski vekil: Berat Albayrak'ın istifa mektubu yanlış ve sorunlu
İstifa haberi ve faiz mesajının ardından dolar çok sert düştü
ÖSYM, sözleşmeli alım öncesinde SGK ile entegrasyon sağlamalı
Merkez Bankası Başkanı Ağbal, banka genel müdürleri ile bir araya geldi
Panik yaratan siren sesi, sistemsel hata nedeniyle çalmış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Oligopol piyasası 1
santimantal 1
Kosinski 1
sinav.memurlar.net 2
08.11.2020 sivasspor vs Galatasaray maçı 1
Autodesk 1
Çiriş 1
Cadde ve Sokaklarda Sigara İçmenin Yasaklanması 1
memurlar net gece tayfası 11
ağlayan kaya 2
SON İLANLAR
Beykoz Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Amasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi 11 İşçi Alacak
RTÜK, 30 uzman yardımcısı alacak
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Kafkas Üniversitesi 52 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 195 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam