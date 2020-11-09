Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde iki mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde iki mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
|09 Kasım 2020 10:44
|+Aa- Yazdır
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde iki mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Demirciler ve Şabanlar mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Mahallelerde çok sayıda temaslı kişinin bulunduğu aktarılan açıklamada, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.
Açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Demirciler ve Şabanlar sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca destek vereceği de kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Çürük olduğunu gizleyene hapis cezası var!
09 Kasım 2020 10:50
|İndirimlerle birlikte kimlik avı saldırıları artıyor
09 Kasım 2020 10:50
|Bir ilde daha 65 yaş üstüne kısıtlama!
09 Kasım 2020 10:09
|Cezaevlerinde yeni dönem başlıyor
09 Kasım 2020 09:42
|İstanbul'da esnek mesai uygulaması sanayide başladı
09 Kasım 2020 08:44
|Panik yaratan siren sesi, sistemsel hata nedeniyle çalmış
09 Kasım 2020 07:15
|2 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
08 Kasım 2020 21:43
|Gaziantep'te bazı caddelerde sigara içmek yasaklandı
08 Kasım 2020 20:13
|AŞTİ'de koronavirüs denetimi, 12 kişiye para cezası
08 Kasım 2020 18:55
|İzmir'de depremzedeler için ev taşıma ücretleri sabitlendi
08 Kasım 2020 18:38