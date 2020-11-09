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Antalya'da otomobil ile ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
 09 Kasım 2020 10:53
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Antalya'da otomobil ile ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yazır Mahallesi'nde C.Ç'nin kullandığı 20 UE 534 plakalı otomobil, karşı yönde gelen U.Ç'nin yönetimindeki 07 AKH 721 plakalı ticari araçla çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan sürücü C.Ç, M.Ş. ve S.K. yaşamını yitirdi, F.K ile ticari araç sürücüsü U.Ç de yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
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