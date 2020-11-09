Bartın ve Bolu'da yoğun sis etkili oluyor
|09 Kasım 2020 10:37
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Bartın ve Bolu'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak kara yolu ile kent merkezinde etkili oldu.
Sürücüler, sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.
Kent içi ve şehirler arası güzergahlarda seyreden sürücülerin, araçlarının farlarını yakarak düşük hızda ilerlediği görüldü.
- Bolu kent merkezinde sis
Bolu kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sis günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kentin Sümer, Borozanlar, Paşaköy, Karaçayır, Karamanlı Kültür, Yukarısoku mahalleleriyle İzzet Baysal Caddesi'nde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar indi.
Trafik ekipleri, sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
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