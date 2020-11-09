Bursa'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
|09 Kasım 2020 10:48
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Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentin iki farklı noktasında eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Suriye'de DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri belirlenen 2 zanlı ile örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakkında yurda giriş yasağı bulunan 9 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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