Çeyrek altın 74 TL birden düştü
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 798,00 liradan işlem gördü
|09 Kasım 2020 18:55
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 8,58 azalışla 492,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 798,00 lira, Cumhuriyet altını 3.265,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 8,58 düşüşle 492,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|538,50
|538,70
|492,30
|492,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.549,00
|3.570,00
|3.244,00
|3.265,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|491,00
|495,00
|449,00
|453,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.468,00
|3.488,00
|3.170,00
|3.190,00
|Yarım Ziynet
|1.734,00
|1.744,00
|1.585,00
|1.595,00
|Çeyrek Ziynet
|867,00
|872,00
|793,00
|798,00
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