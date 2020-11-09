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İSG 2020 sınavı temel soru kitapçığı yayımlandı

2020-İSG Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
 09 Kasım 2020 11:02
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İSG 2020 sınavı temel soru kitapçığı yayımlandı

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

(09 Kasım 2020)

2020-İSG Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

07 Kasım 2020 tarihinde uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Yeri Uzmanlığı Sınavının (2020-ISG) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 09 Kasım 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
Memurlar.Net
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