1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pendik'te site sakini güvenlik görevlisine saldırdı

İstanbul Pendik'te saat 23.00'den sonra siteye yemek siparişi alınmamasına öfkelenen bina sakini, kadın güvenlik görevlisine hakaret edip, güvenlik kulübesinin camlarını yumruklayarak kırdı. Cam parçaları yüzüne isabet eden kadın, site sakininden şikayetçi oldu. Saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
 09 Kasım 2020 11:15
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, önceki gün 23.50 sıralarında Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre site sakini M.C, akşam saat 23.00'ten sonra siteye motokurye ile yemek siparişi alınmamasına sinirlendi. Verdiği siparişi almak için site kapısına gelen M.C., güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi 33 yaşındaki Zeynep Y.'nin bulunduğu güvenlik kulübesine yaklaştı. Pencereden Zeynep Y.ye hakaret ve tehditler yağdıran site sakini, öfkesini alamayarak güvenlik kulübesinin camını yumrukladı. Kırılan cam parçaları Zeynep Y.'nin yüzüne isabet etti. Darp raporu alan Zeynep Y., polise şikayette bulundu.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Saldırı anları sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, M.C.'nin güvenlik kulübesinin camından Zeynep Y. ile konuştuğu, sinirlerine hakim olamayan M.C.'nin güvenlik kulübesinin camını yumrukladığı, çevrede bulunanların M.C.'yi oradan uzaklaştırdığı, otomobiliyle oradan ayrılan site sakininin geri döndüğü, ardından M.C.'nin Zeynep Y.'nin bulunduğu kulübeye girmeye çalıştığı ve çevrede bulunanların buna engel olduğu görülüyor.

Saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi Zeynep Y., "Gece saat 23.00'den sonra bize sipariş alınması yasağı geldi yönetim tarafından. Bize gelen mesaj onlarda da var. Saat 12'ye 10 kala bir sipariş geldi bir daireye. Daire sahibini aramaya kalmadan, siparişini almaya geldi. Siparişini aldıktan sonra dönüşte güvenlik kulübesinin önüne geldi. Arabasını park etti, kafasını camdan içeri uzatarak ağza alınmayacak bir sürü laf söyledi bana. Hakaret etti, çok zengin olduğunu, beni parasıyla satın alabileceğini, kaç paralık insan olduğumu, sabah beni işten kovduracağını söyledi. Ben hiç sesimi çıkarmadım. Sonra tekrar arabasına yöneldikten sonra 'kaç paralık kadınsın diyorum sana' dedi. Ben de sadece sesimi yükselttim, 'ne diyorsun sen' diyerek." ifadelerini kullandı.

Tekrar gelerek kafasını içeri uzattığını söyleyen Zeynep Y., "'Benimle anlaşacaksın, anlaşmak zorundasın.' diye tehdit etti. 'Burada iki tane güvenliğe silah sıktım. Eğer benimle anlaşmazsan üçüncüsü sen olacaksın.' dedi. Ben de öyle deyince camı örttüm. Bir yumruk attı, kırılmadı. İkinci yumrukla cam kırıldı. Cam parçaları yüzüme geldi. Biri kaşıma saplandı. Sonra ben o can havliyle kapıyı açtım, o arabasına binip gitti. 15-20 saniye içinde geri geldi. Eğer başka daire sakinleri olmasaydı orada o beni öldürmeye niyetliydi. 'Seni öldüreceğim, ben burada 2 tane güvenliği indirdim, 3'üncüsü sen olacaksın' dedi. Şikayette bulundum ama hiçbir şey yok. Karakola gittim, darp raporu aldım o da benden şikayetçi olmuş. 'Cama yanlışlıkla vurdum' demiş." diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Eczacı, dolandırıcılara 800 bin TL kaptırdı
09 Kasım 2020 21:00		 Nevşehir'de hatalı sollama ölüm getirdi: 4 ölü, 3 yaralı
09 Kasım 2020 20:52
Doktor, çiftliğinde silahlı saldırıya uğradı
09 Kasım 2020 20:26		 Astım hastası genç kız evinin kapısında ölü bulundu
09 Kasım 2020 18:58
Karantinadan kaçtı kaza yaptı: 3 yaralı
09 Kasım 2020 18:50		 17 yaşında ama 52 sabıka kaydı var
09 Kasım 2020 16:22
'İneğe neden geç yem verdin' kavgası: 3 yaralı
09 Kasım 2020 15:42		 Sermiyan Midyat'a, oyuncu arkadaşını darptan 8 yıla kadar hapsi istendi
09 Kasım 2020 15:31
Bir kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeği tokatlayıp, tartakladı
09 Kasım 2020 14:45		 İki ilden sahte içkiden yeni ölüm haberleri geldi
09 Kasım 2020 14:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:43 - Altay Bayındır A Milli Takım kadrosuna alındı21:08 - Trump, Savunma Bakanı Esper'in görevine son verdi21:04 - Sağlık Bakanı Koca'dan 'doğru maske kullanımı' uyarısı21:00 - Eczacı, dolandırıcılara 800 bin TL kaptırdı20:55 - Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak20:52 - Nevşehir'de hatalı sollama ölüm getirdi: 4 ölü, 3 yaralı
20:50 - Azerbaycan, Rusya'ya ait askeri helikopteri düşürdü20:47 - Elektronik atıklar öğrencilere bilgisayar olarak geri döndü20:42 - Ekim ayında 33 merkezde ekstrem sıcaklık rekoru kırıldı20:41 - İzmir'deki hasar tespit çalışmalarında sona gelindi20:33 - Esra öğretmen fedakarlığıyla gençlerin kaderini değiştirdi20:28 - Ak Parti Milletvekili Gökcan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
20:26 - Doktor, çiftliğinde silahlı saldırıya uğradı20:07 - HDP Osmaniye İl Başkanı ve Başkan Yardımcısı tutuklandı20:01 - 'Bangabandhu Şeyh Maciburrahman Bulvarı'nın ismi değişti20:00 - Gaziantep Valisi: Dışarıda bir şey yemeyin19:56 - UMKE görevlisi Edanur: Gurur verici bir tabloydu
19:54 - Ulaştırma Bakan Yardımcısı'ndan 'internet alışverişi' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Aşı haberinin ardından Altın da sert düştü... Gramda 50 lira düşüş yaşandı
Minik Ayda'nın babası isyan etti
İstifa haberi ve faiz mesajı sonrası dolar 8,13 TL'ye geriledi
Albayrak'ı istifaya götüren nedenler
Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan 'faiz' mesajı
Ak Parti Sözcüsü'nden istifa açıklaması
Resmi Gazetede yayımlandı. Kabine değişikliği var mı?
'Naci Ağbal'dan dolayı istifa etti'
AK Parti'li eski vekil: Berat Albayrak'ın istifa mektubu yanlış ve sorunlu
Erdoğan, Ağbal ve Canikli ile ekonomiyi görüşmüş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
boğa burcu erkeği 3
Densitometre 1
Akıllı ajanslar 1
eline yüzüne bulaştırdı 3
Kırmızı acı biberin diri olarak alınması 1
vade 2
memurlar net gece tayfası 11
dolarla uğraşmıyoruz istesek doları düşürürüz 3
sana beyin alacam 3
Malhıta 1
SON İLANLAR
Beykoz Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Amasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi 11 İşçi Alacak
RTÜK, 30 uzman yardımcısı alacak
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Kafkas Üniversitesi 52 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 195 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam