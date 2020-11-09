TikTok'a video çekmek için canlarını hiçe saydılar
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sosyal medya uygulaması Tiktok'a video yüklemek için üç genç kız binanın çatısına çıktı.
|09 Kasım 2020 11:39
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Kızların tehlike yaratan anlarına sosyal medyada tepki yağdı.
Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi'nde 4 katlı eski binanın çatısına çıkan 3 genç kız, sosyal medya uygulaması Tiktok'a yüklemek için video çekmeye başladı.
Kiremitlerin üzerinde dans eden kızlar, tehlikeye aldırış etmeden video çekti.
O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.
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