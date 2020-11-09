Son ankete göre, kararsız ve protesto edecekler en büyük 2. parti
Yapılan son ankete göre, kararsız ve oy kullanmayacağını söyleyenlerin oranı yüzde 21,6. Bu oran Ak Parti'den sonra en yüksek oran konumunda
|09 Kasım 2020 11:41
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Metropoll araştırma şirketi Ekim ayı anketini yayımladı.
Yayımlanan ankete göre Ak Parti yüzde 28,5, CHP yüzde 17,2, İyi Parti yüzde 8,6, HDP yüzde 8,5, MHP yüzde 7,9 oy alıyor.
Kararsız seçmenin oranı yüzde 12,3, Protesto edeceklerin oranı ise yüzde 9,3 ile toplamda yüzde 21,6 ile en büyük 2. parti konumunda.
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