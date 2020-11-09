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1 milyon 476 bin kişiye devlet kapısı açıldı

Hükümet, "kamuda nitelikli hizmet" vizyonuyla toplumun tüm kesimlerine devlette iş kapısı açtı. Bu kapsamda 2002'den bu yana kamuda istihdam edilen memur, sözleşmeli personel, işçi yüzde 57.6 artışla sayısı 4 milyon 38 bine ulaştı.
 09 Kasım 2020 11:45
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1 milyon 476 bin kişiye devlet kapısı açıldı

Hükümet, "kamuda nitelikli hizmet" vizyonuyla toplumun tüm kesimlerine devlette iş kapısı açtı. Bu kapsamda 2002'den bu yana kamuda istihdam edilen memur, sözleşmeli personel, işçi yüzde 57.6 artışla sayısı 4 milyon 38 bine ulaştı. Bu dönemde kamuda işe başlayanların sayısı 1 milyon 476 bini geçti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Özellikle kritik hizmet alanlarında nitelikli personel istihdamına öncelik veriyoruz. Bugünlerde daha fazla önemini anladığımız hemşire sayısında yüzde 364, tabip sayısında yüzde 174, hakim ve savcı sayısında yüzde 196 artış sağlamış olduk" dedi. Bakan Selçuk 2002'de kamudaki personel sayısının 2.6 milyon olduğunu anımsatarak, "Nitelikli hizmet sunmak amacıyla kamuda istihdam edilen personel sayısında artış sağladık. Bugün kamuda personel sayısı 4 milyonu aştı" dedi.

2.4 MİLYONU MEMUR

Ekim ayı itibarıyla kamuda çalışanların sayısı 4 milyon 38 bin. Kamu görevlilerinin sayısı 3.3 milyon olurken, 691 binin üzerinde kamu işçisi görev yapıyor. 2002'den bu yana memur sayısı 2 milyon 462 bine ulaştı. Öğretim elemanlarının sayısı 149 bine, askeri personel sayısı 273 bine, sözleşmeli personel sayısı da 440 bine yaklaştı.

100 BİN YENİ PERSONEL

GELECEK yıl kamuya yaklaşık 100 bin yeni personel alınacak. İlk adımda Yeni Ekonomi Programı öncesi uygun görülen ve bütçelendirilen 35 binin üzerinde personel alımı gerçekleşecek. Ardından da yaklaşık 65 bine yakın alım yapılacak. Kamuya 6 bin yeni alımla engelli çalışan sayısı 64 bini geçecek. İhtiyaca göre kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personel atamaları devam edecek.
Sabah
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