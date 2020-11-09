Aliyev: Tehdit olursa, Türk askerini davet edebilirim
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan büyük bir tehditle karşılaşırsa, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri yardımına başvurabilir dedi.
|09 Kasım 2020 11:50
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