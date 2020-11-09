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Ak Parti Sözcüsü'nden istifa açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: MYK gündemini sizlerle paylaştım. Cumhurbaşkanlığı sisteminde istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanının takdirindedir. Bu MYK'nın konusu ile ilgili değildir. Sayın Cumhurbaşkanı kendi takdirlerinde olan bu konuyu uygun şekilde paylaşacaktır.
 09 Kasım 2020 19:00
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

İZMİR DEPREMİ

Diyarbakır annelerine bir kez daha selam gönderiyoruz. Evlatlarına kavuşma sürecini yakından takip ediyoruz. İzmir depremiyle ilgili gündemi yakından takip ediyoruz. 115 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda görevli birim büyük bir koordinasyon şeklinde İzmir'e sahip çıkmaya oluşan yaraları sarmaya beraber olmaya çalıştı. Kurtarma ekiplerinin ne kadar fedakarlıkla çalıştığını gördük. Hiçbirini tek tek sayamıyoruz ama kelime yetmeyecek kadar büyük bir fedakarlık bu. İzmir'deki vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için acil müdahale geçiyor. Hane halkına 30 bin liralık eşya yardımı yapılması kararlaştırıldı.

'ERMENİSTAN BARBARLIĞINA DESTEK VEREN ÜLKELERİ KINIYORUZ'

TBMM grubu çalışmaları değerlendirildi. En son Cumhuyrbaşkanımızı Kahramanmaraş ve Kocaeli kongrelerine katıldı. Bu hafta içerisindeki en büyük sevincimiz Azerbaycan'ın Suşa şehrinin işgalden kurtarılmasıdır. 28 yıldır işgal altında kalan bu bölgeler birebir Azerbaycan toprağıdır. Ermenistan hukuka aykırı bir şekilde buraları işgal etmiştir. Şimdi işgal altındaki topraklar bir bir kurtarılıyor. Suşa Azerbaycan'ın sembol bir şehridir. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizden çok sayıda şehit var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ermenistan'ın barbarlığına destek veren ülkeleri de buradan kınıyoruz. Tek dertleri Ermenistan'ın gayri işgaline destek vermek. Ama bu amacına ulaşamayacaklar.

FRANSA'DA POLİS SALDIRGANLIĞI

En son olarak Fransa polisi 10 yaşlarında 3'ü Türk 4 çocuğu ailelerinden alarak sorguladı. Bu çocukların sorgulanmasının nedeni de Peygamberimiz hakkında çirkin paylaşımlara sınıfta yorum yapılması isteniyor. Çocuklara terör sorgulaması yapılıyor. Oradaki barışçıl gösteri yapan vatandaşlarımız terör örgütü muamelesiyle karşı karşıyayken oradaki FETÖ'cüler PKK'lılar kollarını sallayarak geziyor. Dünyanın bir kere daha bu barbarlığa karşı güçlü bir şekilde ses vermesini bekliyoruz. Yarın 10 Kasım, ilk Cumhurbaşkanımızı Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yıldönümü. Her bu anmalarda da geçmişte verilen bu mücadelenin geleceğe yürüme irademizi tazelemiş oluyoruz.

SORU: Berat Albayrak'ın instagramdan istifa etti. İstifa etti mi, istifa kabul edildi mi?

ÖMER ÇELİK: MYK gündemini sizlerle paylaştım. Cumhurbaşkanlığı sisteminde istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanının takdirindedir. Bu MYK'nın konusu ile ilgili değildir. Sayın Cumhurbaşkanı kendi takdirlerinde olan bu konuyu uygun şekilde paylaşacaktır.

Devlet krizi ortada yok. Tıkanma veya aksama söz konusu değildir. İşte bakın, önümüzdeki Pazar günü Cumhurbaşkanımız kapalı Maraş bölgesini ziyaret edecektir. Yani kabine kendi gündemine hakimdir. Öyle Devlet krizi gibi bir şey söz konusu değildir.

ABD SEÇİMLERİ

ABD seçimlerini yakında takip ettik. Şuandaki tartışmaları da yakından takip ediyoruz. Türkiye, seçim sonuçları resmen sonuçlandığı zaman ABD seçimini tebrik edecektir. Biz seçimin resmen bitmesini bekliyoruz. Türkiye iki adayı da yakından tanıyor. Türkiye'nin hangi kanat kazanırsa kazansın ona göre hazırlıkları vardır. Hem siyasal derinliği açısından seçim sonuçlarının tam yansımasına daha kafa vermek gerekiyor. Resmi sonuçlar açıklandıktan sonra Türkiye tabi ki tebrik edecektir. Başkanlığa seçilen kişiyle de uygun politik yöntemlerle çalışacaktır.

'HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ'

Bu 1 Kasım itibariyle göreve başladı. Bu temsilcinin atanmasını çok kıymetli buluyoruz. Antisemitizm yerine birileri İslam düşmanlığını koyuyor. Bu yeni temsilcinin atanmasını olumlu karışılıyoruz. Görevinde başarılar diliyoruz. Dünyanın geleceği açısından önemli bir gelişme. Her türlü desteği vermeye hazırız.

FRANSA'DAKİ BOZKURTLAR HAREKETİ İDDİALARI

Biz soydaşlarımızın ayrı ayrı etiketlerle hedef gösterilmesine karşıyız. Bozkurtlar hareketinin gerisine baktığınız da böyle bir yapılanma yok. Oradaki Türklerin hedef gösterilmesine hizmet eden gayri hukuki faaliyettir. Olmayan isimleri, olmayan kişileri hedef gösterme faaliyeti Fransa'ya hizmet etmez.
Memurlar.Net
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