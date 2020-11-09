Trabzonspor'da Avcı dönemi

Süper Lig'e 1974-1975 sezonunda çıkan Trabzonspor, günümüze kadar 33 teknik adamla çalıştı. Karadeniz ekibinde Trabzonlu 11 teknik adam görev yaparken, 2 teknik sorumlu ise takımın başında kısa süreli görev aldı.

Trabzon dışından 9 teknik direktör ve 1 teknik sorumluya emanet edilen bordo-mavili takımda, 11 de yabancı teknik direktör görev aldı. Trabzon temsilcisinin başında 3 Belçikalı, 3 Alman, 2 İngiliz, 1 Brezilyalı, 1 Boşnak ve 1 Gürcü teknik direktör görev aldı. 11 sezon bordo-mavili takımda teknik direktör olarak görev yapan Ahmet Suat Özyazıcı en uzun takımın başında kalan teknik direktör olarak ön plana çıkarken, en az görev alan isim ise takımın başında 3 hafta kalan Alman çalıştırıcı Werner Biskup oldu.

Trabzonspor'un en başarılı teknik adamları Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer olarak göze çarparken, son dönemlerde Karadeniz ekibinde görev yapan teknik direktörler arasında başarıları ile göze çarpan isim de Şenol Güneş. Güneş döneminde Trabzonspor, 3 kez şampiyonluğun kapısından döndü. Ayrıca Trabzonspor'da bazı sezonlarda 1 sezonda 3 teknik adamın görev aldığı görüldü.

AHMET AĞAOĞLU 5 TEKNİK ADAMLA ÇALIŞTI

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun göreve geldiği Nisan 2018'de takımın başında Rıza Çalımbay bulunuyordu. Sezonu Çalımbay ile tamamlayan Ağaoğlu, sonrasında ise Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve son olarak Eddie Newton ile çalıştı. Alınan başarısız sonuçların ardından İngiliz çalıştırıcının işine son veren bordo-mavililer Abdullah Avcı ile anlaştı.

GİDİP DÖNENLER OLDU

Trabzonspor'da görevine son verilen Teknik Direktör Ersun Yanal, bordo-mavili takımda görev alıp ayrılan ve tekrar geri dönen isimler arasında yer alıyordu. Bugüne kadar Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ziya Doğan, Ersun Yanal, Hami Mandıralı, Urbain Braems ve Vahid Halilhodziç, Trabzonspor'dan ayrılıp daha sonra tekrar göreve getirilen isimler oldu.

BİR SEZONDA 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor, 4. defa bir sezonda 3 teknik adam değişikliği yaşadığı dönemi gördü. Daha önce de 1997-1998 sezonunda Yılmaz Vural, Özkan Sümer ve Giray Bulak, 2004-2005 sezonunda Ziya Doğan, İhsan Derelioğlu ve Şenol Güneş ve 2015-2016 sezonunda Shota, Sadi Tekelioğlu ve Hami Mandıralı bir sezonda görev yapan isimler olurken, bir benzer tablo da geçtiğimiz sezon yaşandı. 2019-2020 sezonuna Ünal Karaman ile başlayan bordo-mavililer Hüseyin Çimşir'in ardından ise Eddie Newton ile devam etti.

ABDULLAH AVCI DÖNEMİ

Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yeni bir dönem başlayacak. Yarın akşam saatlerinde Trabzon'da olması beklenen Avcı, çarşamba günü imzayı atıp takımla birlikte ilk antrenmanına çıkacak.

Kaynak: Futbol Arena