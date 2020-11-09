1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Trabzonspor'da Avcı dönemi

Trabzonspor, 46 yıllık Süper Lig geçmişinde bugüne kadar 33 farklı teknik adamla çalışırken, 52 kez hoca değişikliği yaptı.
 09 Kasım 2020 16:55
+Aa- Yazdır
Trabzonspor'da Avcı dönemi

Süper Lig'e 1974-1975 sezonunda çıkan Trabzonspor, günümüze kadar 33 teknik adamla çalıştı. Karadeniz ekibinde Trabzonlu 11 teknik adam görev yaparken, 2 teknik sorumlu ise takımın başında kısa süreli görev aldı.

Trabzon dışından 9 teknik direktör ve 1 teknik sorumluya emanet edilen bordo-mavili takımda, 11 de yabancı teknik direktör görev aldı. Trabzon temsilcisinin başında 3 Belçikalı, 3 Alman, 2 İngiliz, 1 Brezilyalı, 1 Boşnak ve 1 Gürcü teknik direktör görev aldı. 11 sezon bordo-mavili takımda teknik direktör olarak görev yapan Ahmet Suat Özyazıcı en uzun takımın başında kalan teknik direktör olarak ön plana çıkarken, en az görev alan isim ise takımın başında 3 hafta kalan Alman çalıştırıcı Werner Biskup oldu.

Trabzonspor'un en başarılı teknik adamları Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer olarak göze çarparken, son dönemlerde Karadeniz ekibinde görev yapan teknik direktörler arasında başarıları ile göze çarpan isim de Şenol Güneş. Güneş döneminde Trabzonspor, 3 kez şampiyonluğun kapısından döndü. Ayrıca Trabzonspor'da bazı sezonlarda 1 sezonda 3 teknik adamın görev aldığı görüldü.

AHMET AĞAOĞLU 5 TEKNİK ADAMLA ÇALIŞTI

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun göreve geldiği Nisan 2018'de takımın başında Rıza Çalımbay bulunuyordu. Sezonu Çalımbay ile tamamlayan Ağaoğlu, sonrasında ise Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve son olarak Eddie Newton ile çalıştı. Alınan başarısız sonuçların ardından İngiliz çalıştırıcının işine son veren bordo-mavililer Abdullah Avcı ile anlaştı.

GİDİP DÖNENLER OLDU

Trabzonspor'da görevine son verilen Teknik Direktör Ersun Yanal, bordo-mavili takımda görev alıp ayrılan ve tekrar geri dönen isimler arasında yer alıyordu. Bugüne kadar Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ziya Doğan, Ersun Yanal, Hami Mandıralı, Urbain Braems ve Vahid Halilhodziç, Trabzonspor'dan ayrılıp daha sonra tekrar göreve getirilen isimler oldu.

BİR SEZONDA 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor, 4. defa bir sezonda 3 teknik adam değişikliği yaşadığı dönemi gördü. Daha önce de 1997-1998 sezonunda Yılmaz Vural, Özkan Sümer ve Giray Bulak, 2004-2005 sezonunda Ziya Doğan, İhsan Derelioğlu ve Şenol Güneş ve 2015-2016 sezonunda Shota, Sadi Tekelioğlu ve Hami Mandıralı bir sezonda görev yapan isimler olurken, bir benzer tablo da geçtiğimiz sezon yaşandı. 2019-2020 sezonuna Ünal Karaman ile başlayan bordo-mavililer Hüseyin Çimşir'in ardından ise Eddie Newton ile devam etti.

ABDULLAH AVCI DÖNEMİ

Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yeni bir dönem başlayacak. Yarın akşam saatlerinde Trabzon'da olması beklenen Avcı, çarşamba günü imzayı atıp takımla birlikte ilk antrenmanına çıkacak.

Kaynak: Futbol Arena
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Altay Bayındır A Milli Takım kadrosuna alındı
09 Kasım 2020 21:43		 Beşiktaş'ta üç futbolcu ve bir personelin testi pozitif çıktı
09 Kasım 2020 18:21
Acun Ilıcalı'nın takımı ligde maç kazanamıyor
08 Kasım 2020 11:56		 Trabzonspor'a rüzgar engeli, uçakları havalanamadı
07 Kasım 2020 22:38
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
07 Kasım 2020 21:18		 Süper Lig'de iki takımda yeni koronavirüs vakası tespit edildi
06 Kasım 2020 18:22
Trabzonspor'dan 'futbolda şike' davası kararına ilişkin açıklama
06 Kasım 2020 17:20		 Başakşehir, Manchester United'ı mağlup etti
04 Kasım 2020 22:51
Yılın sporcusu ödülleri sahiplerini buldu
04 Kasım 2020 21:43		 Fenerbahçe fazlasıyla liderliğe yükseldi
02 Kasım 2020 21:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:43 - Altay Bayındır A Milli Takım kadrosuna alındı21:08 - Trump, Savunma Bakanı Esper'in görevine son verdi21:04 - Sağlık Bakanı Koca'dan 'doğru maske kullanımı' uyarısı21:00 - Eczacı, dolandırıcılara 800 bin TL kaptırdı20:55 - Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak20:52 - Nevşehir'de hatalı sollama ölüm getirdi: 4 ölü, 3 yaralı
20:50 - Azerbaycan, Rusya'ya ait askeri helikopteri düşürdü20:47 - Elektronik atıklar öğrencilere bilgisayar olarak geri döndü20:42 - Ekim ayında 33 merkezde ekstrem sıcaklık rekoru kırıldı20:41 - İzmir'deki hasar tespit çalışmalarında sona gelindi20:33 - Esra öğretmen fedakarlığıyla gençlerin kaderini değiştirdi20:28 - Ak Parti Milletvekili Gökcan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
20:26 - Doktor, çiftliğinde silahlı saldırıya uğradı20:07 - HDP Osmaniye İl Başkanı ve Başkan Yardımcısı tutuklandı20:01 - 'Bangabandhu Şeyh Maciburrahman Bulvarı'nın ismi değişti20:00 - Gaziantep Valisi: Dışarıda bir şey yemeyin19:56 - UMKE görevlisi Edanur: Gurur verici bir tabloydu
19:54 - Ulaştırma Bakan Yardımcısı'ndan 'internet alışverişi' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Aşı haberinin ardından Altın da sert düştü... Gramda 50 lira düşüş yaşandı
Minik Ayda'nın babası isyan etti
İstifa haberi ve faiz mesajı sonrası dolar 8,13 TL'ye geriledi
Albayrak'ı istifaya götüren nedenler
Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan 'faiz' mesajı
Ak Parti Sözcüsü'nden istifa açıklaması
Resmi Gazetede yayımlandı. Kabine değişikliği var mı?
'Naci Ağbal'dan dolayı istifa etti'
AK Parti'li eski vekil: Berat Albayrak'ın istifa mektubu yanlış ve sorunlu
Erdoğan, Ağbal ve Canikli ile ekonomiyi görüşmüş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gram altın 6
Berat Albayrak kutlu davamızın vazgeçilmezidir 4
saadet zinciri çatlıyor 2
sinav.memurlar.net 2
amerika 3
08.11.2020 Şuşa'nın Azerbaycan tarafından geri alınması 3
Akıllı ajanslar 1
Şallak 1
Iyonlar 1
iştiyak 1
SON İLANLAR
Beykoz Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Amasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi 11 İşçi Alacak
RTÜK, 30 uzman yardımcısı alacak
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Kafkas Üniversitesi 52 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 195 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam