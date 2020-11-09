İletişim Başkanlığı istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak
İletişim Başkanlığı Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili olarak açıklama yapacak
|09 Kasım 2020 12:19
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından sağlık koşullarını gerekçe göstererek istifa ettiğini duyurdu.
Bu paylaşımın doğru olup olmadığı henüz netleşmezken, İletişim Başkanlığı Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili olarak açıklama yapacak.
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