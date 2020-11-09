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YÖK'ten hatalı yatay geçiş kayıtlarını silin talimatı

Yükseköğretim Kurulu, yurtdışından yurtiçi yükseköğretim kurumlarına hatalı şekilde kaydı yapılan öğrencilerin işlemlerinin iptal edilmesi gerektiğini bildirdi.
 09 Kasım 2020 12:34
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YÖK'ten hatalı yatay geçiş kayıtlarını silin talimatı

YÖK Başkanlığı, 2019-2020 eğitim öğretim yılı ve öncesinde YÖK tarafından tanınan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitime başlamış olan öğrencilerin pandemi dolayısıyla yurtiçine geçiş yapabilmelerine imkan sağlanmıştı.

Daha sonra alınan bu karar tarihinden sonra yurtdışı yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran ve tekrar ülkemiz kurumlarına geçiş yapan kişilerin başvurularının kabul edilmemesi gerektiği hususu da ayrıca bildirilmişti.

Son günlerde, bazı basın yayın organların haberlerin çıkması üzerine, YÖK tarafından üniversitelere yeni bir yazı gönderilerek, belirli bir süreye özgü alınmış bu kararın kapsamı yeniden çizilmek suretiyle, sehven yapılmış kayıtlar varsa işlemlerin iptal edilmesi istendi.

Ayrıca, aksi durumların kurumlar nezdinde sorumluluk doğuracağının da bilinmesi gerektiği belirtildi.

Memurlar.Net - Özel

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