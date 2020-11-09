Karantina ihlali yapanlar HES sorgulamasına takılıyor
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan 4 kişi trafik uygulamasında yakalandı
|09 Kasım 2020 12:49
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Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan 4 kişi trafik uygulamasında yakalandı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Lüleburgaz, Babaeski ve Vize otoyol gişelerindeki kente giriş güzergahlarında kimlik ve HES kodu sorgulaması uygulamasına devam ediyor.
Ekipler Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde TEM otoyolu gişelerinde HES kodu sorgulamasında E.Ü, N.K. ve Ş.B'nın temaslı olduğunu, O.I'nın ise Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirledi.
Dört kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.
O.I. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirilirken, diğer 3 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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