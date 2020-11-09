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İki belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı

Kastamonu'nun Abana ilçesi belediye başkanı Yunus Akgül ile Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktı.
 09 Kasım 2020 17:29
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İki belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Güven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görülen belirtiler üzerine yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Doktor kontrolünde tedavisinin evde devam ettiğini dile getiren Güven, "Hemşehrilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. Dualarınızı beklerim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kastamonu'nun Abana ilçesi belediye başkanı Yunus Akgül'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Akgül, Kovid-19 belirtileri nedeniyle Abana İlçe Devlet Hastanesine başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan Akgül'ün karantina ve tedavi sürecine evinde başlandı.

Akgül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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