İki belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
|09 Kasım 2020 17:29
|+Aa- Yazdır
Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Güven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görülen belirtiler üzerine yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.
Doktor kontrolünde tedavisinin evde devam ettiğini dile getiren Güven, "Hemşehrilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. Dualarınızı beklerim." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Kastamonu'nun Abana ilçesi belediye başkanı Yunus Akgül'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Akgül, Kovid-19 belirtileri nedeniyle Abana İlçe Devlet Hastanesine başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan Akgül'ün karantina ve tedavi sürecine evinde başlandı.
Akgül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ekim ayında 33 merkezde ekstrem sıcaklık rekoru kırıldı
09 Kasım 2020 20:42
|Ak Parti Milletvekili Gökcan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
09 Kasım 2020 20:28
|Profesör, 19 gün süren yaşam mücadelesini kazandı
09 Kasım 2020 18:33
|Bakan Koca: Bazılarında maske takma oranı yüzde 50'nin altında
09 Kasım 2020 18:11
|Yalova Valisi Muammer Erol'un testi pozitif çıktı
09 Kasım 2020 14:34
|Ayasofya'da 7 yıldır bulunan iskele sökülüyor
09 Kasım 2020 14:26
|Koronavirüse yakalanan gazeteci Kekeç yoğun bakımda
09 Kasım 2020 13:19
|Yağcıoğlu Apartmanı'nın çökme anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı
09 Kasım 2020 13:15
|Sultangazi'de siyah ve mavi renkte akan su, vatandaşları tedirgin ediyor
09 Kasım 2020 11:51
|TikTok'a video çekmek için canlarını hiçe saydılar
09 Kasım 2020 11:39