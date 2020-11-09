Yağcıoğlu Apartmanı'nın çökme anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı
Yağcıoğlu Apartmanı'nın depremde yıkılma anlarına dair yeni görüntüler ortaya çıktı.
|09 Kasım 2020 13:15
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İzmir'deki depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Yağcıoğlu Apartmanı'nın depremde yıkılma anlarına dair görüntülere ulaşıldı.
Depremin ardından tamamen yıkılan binalar arasında olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından 7 kişi yaralı olarak kurtarılmış, 11 kişinin de cenazesine ulaşılmıştı. Binanın müteahhiti ve fenni mesulü de soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
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