Koronavirüse yakalanan gazeteci Kekeç yoğun bakımda
Koronavirüse yakalanan Akşam gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, yoğun bakıma alındı.
|09 Kasım 2020 13:19
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Akşam gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı.
Kekeç'in sağlık durumunu, oğlu Mehmet Hakan Kekeç, sosyal medya hesabından duyurdu.
Kekeç, "Çok ciddi imtihanları aslan gibi atlatan babam Ahmet Kekeç, covid+ teşhisi ile yoğun bakımda. Şafi olan Allah'tır. Allah'tan şifası için dostlarımızdan dua bekliyoruz" dedi.
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