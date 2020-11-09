FETÖ zanlılarını Yunanistan'a kaçırmak isteyen 2 şüpheli tutuklandı
|09 Kasım 2020 13:23
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3 ay önce yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 22 kişinin bindiği lastik botta yakalanan 13 FETÖ şüphelisine yardımda bulunduğu iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7 Kasım'da saklandıkları adreste gözaltına alınan zanlılar O.K ve M.U'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Ayvacık'ın Kadırga koyu açıklarında 16 Ağustos'ta yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 22 kişinin bindiği lastik botta sahil güvenlik ekiplerince yakalanan 13 FETÖ şüphelisinin yasa dışı geçişini organize ettiği öne sürülen O.K ve M.U, Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7 Kasım'da saklandıkları adreste yakalanıp gözaltına alınmıştı.
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