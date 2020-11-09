Aydın'da vaka sayıları fırladı, hastaneye yatışlar durduruldu
Aydın'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle sağlık kuruluşları da önlem almaya başladı. Aydın Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne acil olmayan hasta yatışları durduruldu.
|09 Kasım 2020 13:27
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Adnan Menderes Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "COVID-19 pandemisiyle ilgili olarak; pozitif hasta ve hastane personeli sayılarındaki sürekli ve hızlı artış nedeniyle acil yatışlar haricindeki diğer tüm hasta yatışları durdurulmuştur. Hasta mağduriyetine sebep vermemek için gerekli bilgilendirmelerin yapılması rica olunur. Süreç ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
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