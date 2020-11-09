Hakan Albayrak, Gelecek Partisinden ayrıldı
Gazeteci Hakan Albayrak, Gelecek Partisindeki görevinden ayrıldı
|09 Kasım 2020 13:32
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Gaziantep Valisi: Dışarıda bir şey yemeyin
09 Kasım 2020 20:00
|Ulaştırma Bakan Yardımcısı'ndan 'internet alışverişi' uyarısı
09 Kasım 2020 19:54
|İBB'den Pınar Ayhan'a 320 bin liralık 'Atatürk' ödemesi
09 Kasım 2020 19:32
|Yeni hasta sayısı 2 bin 600 sınırına yaklaştı
09 Kasım 2020 19:32
|Ak Parti Sözcüsü'nden istifa açıklaması
09 Kasım 2020 19:00
|'Masada ve sahada güçlü olmasaydık cephe hattı ülkemiz olurdu'
09 Kasım 2020 16:30
|Kılıçdaroğlu'ndan Albayrak'ın istifasına yönelik ilk açıklama
09 Kasım 2020 16:16
|Erdoğan: Kendinizi sefarete ve resepsiyonlara hapsetmeyin
09 Kasım 2020 15:40
|Erdoğan İstanbul'dan Ankara'ya hareket etti
09 Kasım 2020 14:32
|Reuters: Ak Parti MYK sonrası kabine değişebilir
09 Kasım 2020 14:02