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Kayınbiraderinin tüfekle vurduğu doktor yaralandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde kayınbiraderi tarafından tüfekle vurulduğu iddia edilen doktor tedavi altına alındı.
 09 Kasım 2020 13:35
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Kayınbiraderinin tüfekle vurduğu doktor yaralandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde kayınbiraderi tarafından tüfekle vurulduğu iddia edilen doktor tedavi altına alındı.

İddiaya göre, devlet hastanesinde görevli A.A, kırsal Büyükşapçı Mahallesi Karacaören mevkisindeki çiftliğinde, kayınbiraderi S.E. ile yemeğin gecikmesi nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.E, yanındaki tüfekle doktoru bacağından yaraladı. Arazideki bağ evini de araçla çarparak yıkan şüpheli gözaltına alındı.

A.A. sağlık ekiplerince Edremit'teki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
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