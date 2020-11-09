Reuters: Ak Parti MYK sonrası kabine değişebilir

Reuters'a konuşan Cumhurbaşkanlığı yetkilileri Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili bugün öğleden sonra bir açıklama yapılacağını söyledi.

Yetkililer ekonomi yönetimi hakkında kararın bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği AK Parti MYK toplantısında ele alınacağını, ekonomiden sorumlu bir cumhurbaşkanı yardımcılığı makamının kurulmasının ve kabine değişikliği yapılmasının söz konusu olabileceğini belirtti.

Albayrak'ın dün akşam Instagram'dan açıkladığı istifasının ardından 15 saatten uzun bir süre geçmesine rağmen henüz bakanlıktan veya Cumhurbaşkanlığından resmi bir açıklama yapılmadı.

AK Parti'den bir yetkili de Albayrak'a istifasından sonra ulaşılamaması ve devir teslim yapacak isim olmadan istifa etmesinin parti içinde belirsizlik yarattığını belirtti.

Merkez Bankası başkanının görevden alınması ve Albayrak'ın istifasının ardından para ve maliye politikasında daha alışılagelmiş yöntemlerin kullanılacağı beklentisiyle TL bugün yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı.

Son olarak, Erdoğan'ın AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal ile gece saatlerinde bir toplantı yaparak para politikası hakkında konuştuğu bildirildi.