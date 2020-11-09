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O ilde hamsinin kilosu 35 liradan satılıyor

Giresun'da tezgahlarda hamsinin kilogramı 35 liradan satışa sunuluyor. Hamside umduğunu bulamayan balıkçı tekneleri, mezgite yönelmeye başladı.
 09 Kasım 2020 14:08
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O ilde hamsinin kilosu 35 liradan satılıyor

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, Karadeniz'de henüz hamsinin kendisini göstermediğini, dönemi olmasına rağmen avcılığının başlayamadığını söyledi.

Bölgedeki tezgahlarda Marmara hamsini bulunduğunu, bunun da istenilen miktarda olmadığını belirten Arslan, az miktardaki avcılığın fiyatlara olumsuz yansıdığını aktardı.

Arslan, Giresun'da hamsinin kilogram fiyatının 35 lirayı gördüğünü ifade ederek, "Balık halen kendisini göstermiş değil. Önümüzdeki dönem için de umudumuz yok. Bol avcılık olmadığı sürece önümüzdeki dönemlerde de hamsi fiyatı yüksek seviyelerde seyrini sürdürebilir. Hatta 50 lirayı bile görebilir." diye konuştu.

Palamut avcılığının artık sona ermeye başladığını dile getiren Arslan, hamside umduğunu bulamayan teknelerin mezgite yönelmeye başladığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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